Když AI pomáhá: emotivní vizuály ukazují skrytou cenu konzumu

Skrytou cenu kávy nebo palmového oleje výmluvně ukazuje kampaň, kterou jen s pomocí ChatGPT vytvořil designér Nikolaj Lykke Viborg pro WWF v Dánsku.

Co stojí za šálkem kávy nebo tabulkou čokolády? AI designér Nikolaj Lykke Viborg to ukazuje minimalisticky a o to působivěji. V kampani „Skrytá cena“ vytvořil sérii vizuálů pro Světový fond na ochranu přírody (WWF) v Dánsku, a to jen s pomocí nástroje ChatGPT. Bez dalšího editování nebo post-produkce.

„Cílem bylo zjistit, jak může být AI využitá jako kreativní spojenec. Nešlo o to nahradit kreativitu člověka, ale ukázat, jak může AI pomoci oživit dobré myšlenky rychleji a efektivněji,“ uvedl Viborg.

Jedním z nejsilnějších vizuálů je obrázek rozsypaného kakaa, ze kterého na nás upřeně hledí gorila – němý svědek toho, jak farmy v západní Africe ničí její přirozený domov. Stejně sugestivní obrazy upozorňují i na ekologické dopady produkce kosmetiky či instantních nudlí obsahujících palmový olej.

Viborgovy minimalistické, ale vizuálně silné obrazy efektivně vyzývají k tomu, aby se každý zamyslel nad dopady svého spotřebitelského chování.