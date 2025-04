Doslova koňské dávky vitamínů ukazuje v kampani BrainMarket

Kampaň s absurdním humorem od agentury Final_2 spouští e-shop zaměřený na zdravý životní styl BrainMarket.

Nová komunikace navazuje na předchozí spolupráci se sportovcem Jiřím Procházkou, tentokrát místo heroické stylizace sází na ironii, absurditu a vizuální zkratku. V hlavních rolích se objevují herci Ondřej Pech a Petr Vízdal. S nadsázkou a situačním humorem promují účinky vitamínů, doplňků stravy i dalších produktů podporujících fyzickou i mentální výkonnost.

Hlavním motivem je farma BrainMarket, kde mají hlavní slovo koně – protože právě oni dokážou připravit poctivou „koňskou dávku zdraví“. Za kreativním konceptem a realizací stojí režisér Vladimír Špička a kreativní producent Jan Chramosta z týmu obsahové agentury a produkce Final_2.

Vedle televizního a online spotu vznikla také samostatná série krátkých Reels určených pro sociální sítě. Vycházejí z atmosféry hlavního spotu, ale přinášejí nové situace a formát odpovídající publiku na Instagramu.

„Doba se posouvá a kvalitně zpracovaná ‚reelska‘ nám dnes pomáhají s online propagací víc než kdy dřív. S Final_2 a Vladimírem Špičkou jsme natočili už několik ‚reelsek‘, které jsou nejen vtipné, ale také vizuálně na úrovni. A co je nejdůležitější – naše zákazníky to baví,“ říká Jiří Votava, majitel značky BrainMarket.

Jan Chramosta připomíná, že zkrátit televizní spot a vydávat ho za Reel nefunguje. „Možná to ani nikdy nefungovalo, ale stále se to dělá, nejspíš proto, že je to levné,“ říká.

Sociální sítě ale mají svá vlastní pravidla a publikum, které očekává jiný typ vyprávění. „Pokud video nemá nápad, rytmus a scénář, ztratí se v záplavě obsahu. Protože většina klientů do ‚reelsek‘ stále investuje minimum, vypadají všechny podobně. Pro nás je to příležitost vyniknout,“ doplňuje Chramosta.

Vizitka kampaně

Klient: BrainMarket – Brain, BrainMax

Kreativní agentura: Final_2 (www.final2.cz)

Produkční agentura: Final_2

Creative director: Jan Chramosta

Režie: Vladimír Špička

Kameraman: Michael Jurásek

Výkonný producent: Kristýna Milaberská, Kristina Vlčková

Fotograf: Tomáš Mikule

Mediální agentura: In-house, BrainMarket

PR agentura: In-house, BrainMarket