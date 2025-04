Dokázali bychom se i my postavit zlu? ptá se Paměť národa v kampani od OAK Prague

Osmdesáté výročí od konce 2. světové války se blíží. Sbírka Paměť národa si pro tuto příležitost připravila rozsáhlý projekt „Nezapomeňme 80“. Kampaň na jeho podporu, za kterou stojí agentura OAK Prague, si klade zásadní otázku: Byli bychom dnes odhodláni bránit svoji zemi jako naši předci?

Výpravně zpracovaný filmový spot vypráví na formátu necelých dvou minut příběh plukovníka Josefa Balejky, letce RAF, jenž byl jedním z letců takzvaného československého čtyřlístku, kteří se za druhé světové války proslavili svými hrdinskými činy. Po obsazení Polska odešel přes Rumunsko do Francie, kde se podílel na letecké obraně Paříže. Po jejím pádu pokračoval dále do Velké Británie, kde létal v polské 303. stíhací peruti.

O voiceover se nicméně nestará hlavní postava, kterou ztvárnil herec Petr Uhlík, ale – jak se divák dozvídá až v samotném závěru – trojice teenagerů posedávajících pod Nuselským mostem.

„Dovedete si představit, že by v týhle době začala válka? Co byste dělali?“ kladou si otázky, na které nacházejí až naivní odpovědi. „Já bych šel spíš do Anglie. A víš co? Chodil bych na fotbal, na Arsenal,“ zaznívá, aby byli následně nejen oni, ale hlavně divák samotný, vystaveni katarzi sdělením: „Naši předkové utíkali, aby mohli bojovat. Dokázali bychom se i my postavit zlu?“

Za kampaní stojí OAK Prague, kterou slovy Terezy Svěrákové požádala Paměť národa o důstojnou vzpomínku. „Práce na kampani rozjitřila v OAKu diskusi o křehkosti dnešní Evropy, identitě, vlastenectví. Dění v posledních letech – sílící pozice Ruska a postoj USA k Evropě – nás právem naplňují obavami. Byli bychom dnes odhodláni bránit svoji zemi jako naši předci?“ říká vedoucí kreativy agentury.

„Tentokrát jsme se rozhodli nezůstat u vzpomínky, ale položit si tuto otázku. Tiše, bez nároku na hodnocení, co je správné,“ dodává Tereza Svěráková. Spot natočil Marek Partyš v produkci Bistro Films, kterou měla na starost Lucie Slavíčková.

Sbírka Pamět národa, jejímž hlavním správcem je nezisková organizace Post Bellum, za více než dvacet let shromáždila asi 10 tisíc svědectví z druhé světové války. Z této rozsáhlé sbírky se teď dokumentaristé rozhodli vybrat několik desítek výjimečných osudů podávajících souhrnně československou zkušenost s druhou světovou válkou.

„Projekt Nezapomeňme 80 původně plánoval uspořádat symbolicky osmdesát akcí na osmdesáti místech a vybrat osmdesát příběhů z naší sbírky Paměti národa. Díky obrovskému zájmu měst a obcí to dopadlo jinak,“ říká Zbyněk Jurkovský, šéf projektu.

Panelové výstavy, koncerty, pietní setkání, veřejná shromáždění, besedy, projekce, podcasty, naživo komentované procházky po místech paměti, filmové večery i vzdělávací aktivity proběhnou nakonec na více než 106 místech po celé České republice.

Největší akcí projektu, který je realizován za podpory Nadace PPF a dalších partnerů, pak bude celodenní happening, který se uskuteční ve výroční den 8. května 2025 ve spodní části Václavského náměstí.