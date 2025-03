Zalando spouští kampaň v hlavních rolích se Sarah Jessicou Parker a Mahmoodem

Zalando spouští kampaň pro jaro/léto 2025. Hlavními tvářemi kampaně jsou čtyřnásobná držitelka Zlatého glóbu Sarah Jessica Parker a Mahmood, úspěšný italský zpěvák a skladatel umisťující se na předních příčkách hitparády.

Kampaň pokračuje v rozvoji konceptu Zalanda s názvem „Co si vezmu na sebe?“, který oslavuje a motivuje zákazníky, aby se cítili sebevědomě ve výběru svého oblečení, ať už jde o jakoukoli příležitost. Kampaň navazuje na strategii Zalanda stát se první volbou pro módní inspiraci a nákupní zážitky vysoké kvality.

Kampaň odehrávající se na rušném jihoevropském náměstí sleduje Sarah Jessicu Parker a Mahmooda zkoušející různé módní kombinace. Ať už se vypravují na spontánní kávu, živou městskou soirée, nebo na elegantní večerní akci, jejich volby odrážejí sebevědomí, které přichází s přijetím osobního stylu v každém okamžiku. Parker, dlouholetá ikona stylu, si mimo jiné oblékla šaty od Diany von Furstenberg, čímž zdůrazňuje nedávno oznámené exkluzivní maloobchodní partnerství Zalanda s touto legendární designérkou.

„Výběr outfitu je jako vyprávění příběhu o tom, kdo jste,“ řekla Sarah Jessica Parker a dodala: „Někdy je to snadné, jindy to vyžaduje trochu více přemýšlení. Ale je krásné, jak tato kampaň Zalando oslavuje každodenní rituál, který nás všechny spojuje. A co je nejdůležitější – neexistují žádné špatné volby!“

„Na pódiu jsem nosil mnoho odvážných outfitů, ale i já si občas říkám: Co si vezmu na sebe? – třeba když běžím pozdě na kávu s přáteli. Tato kampaň je pro každého, kdo se kdy postavil před zrcadlo a třikrát se převlékl, než vyšel z domu,“ uvedl Mahmood.

Sara Spännar, viceprezidentka pro globální marketing Zalando, říká:„V Zalandu víme, že výběr outfitu je víc než jen rozhodnutí, co si obléknout – je to každodenní úkon, který odráží, kým jsme a jak se chceme cítit. Chceme tento moment oslavovat, a bylo skvělé vidět, jak se Sarah Jessicou Parker a Mahmoodem tato myšlenka nabyla reálné podoby. Naším cílem je posílit sebevědomí našich zákazníků v jejich volbách, ať už je čeká jakýkoliv den.“

360stupňová kampaň společnosti Zalando je rozšířena o maloobchodní mediální kampaň se společností Vans, kterou řídí Zalando Partner Marketing Services (ZMS). Představuje nový co-brandingový formát vyprávění příběhů, který umožňuje integraci partnerských značek do hlavních marketingových iniciativ společnosti Zalando.

Vedle toho specializovaná spin-off kampaň Vans x Zalando „Co si vezmu na sebe, když na scénu vstoupí Vans?“ rozšiřuje děj tím, že přetváří náměstí na dynamický, živý módní prostor, kde se Vans stává středem pozornosti.

Kampaň pro jaro/léto 2025 bude spuštěna na všech komunikačních kanálech Zalando 21. března 2025, přičemž na některých trzích bude zahájena dříve v rámci postupného uvedení.

Vizitka kampaně

Kreativa: Zalando

Strategie: Zalando

Reklamní agentury: Dentsu and CrossMedia

Film

Produkce: Pulse Films

Editor: Vid Price at Trim

Zvuk: Jack Sedgwick at King Lear

Postprodukční vizuální efekty: Stray

OOH

Fotografka: Sophie Jones

Produkce: Kintzing + 24/7

Agent: Briony Oates

Retušování: Wellcom