Mentos a BBH London vyzbrojily hráče Fortnite speciální zbraní – mentoskami s colou

Kultovní experiment Mentosu a coly se vrací v nové podobě. Mentos Fizzooka je speciální „soda launcher“, který využívá slavné šumivé reakce pro výbušnou zábavu. Vznikl ve spolupráci značky Mentos a agentury BBH London a připomíná obří roli Mentos bonbonů připevněnou k lahvi coly.

Velký debut na herní platformě Fortnite Creative zažila 24. března. Má přinést osvěžení do tohoto herního světa.

Během následujících dvou týdnů se Mentos Fizzooky objeví v některých z nejoblíbenějších map Fortnite Creative, „Piece Control 2v2“, „Piece Control 1v1“, „Troll Bed Wars“ a „Sky Wars“. Dohromady tak za den osloví více než milion hráčů z celého světa.

BBH, herní specialisté z Metavision a jednotliví tvůrci map si dali záležet, aby s Mentos Fizzookou nabídli hráčům zábavnou a zároveň takticky účinnou alternativu k jejich obvyklému arzenálu.

Mentos Fizzooka může odpalovat soupeře po mapě a je to jediný Fortnite launcher, který dokáže vymazat hráčské stavby jedním výstřelem. Srovná tak (doslova) šance pro hráče ohrožované ostřelovači z vrcholu vysokých herních budov. Jde o vůbec první obrandovaný taktický předmět, který se ve Fortnite Creative objeví.

Hugues Leydier, „senior global brand communications and activation manager“ Mentos, říká: „Mentos osvěžuje každodenní život, co by mohlo být lepšího než nejen osvěžit původní experiment Mentosu a coly, ale zároveň i otřást herním světem.“

Mentos také pověřil populární tvůrce z YouTube, The Hacksmith, vytvořením IRL verze Mentos Fizzooky. Ta je přes metr dlouhá a dokáže vystřelit gejzír sody silou požární hadice.

30 replik Mentos Fizzooky pak obdrželi vybraní influenceři po celém světě, aby si je sami vyzkoušeli. Na českém a slovenském trhu se do kampaně zapojují jako ambasadoři Alkan a Asimister.

Experiment Mentos x cola se poprvé proslavil v roce 1999 a od té doby je stálicí na YouTube, TikTok a dalších sociálních sítích.

Kampaň poběží globálně, Mentos Fizzooku v ní ve spolupráci s lokálními influencery, médii a prostřednictvím sociálních aktivací představí více než 20 zemí včetně České republiky. Komplexní mediální strategii pro kampaň připravila agentura Wavemaker ze sítě GroupM. Pod palcem má veškeré plánování, nákup médií i vyhodnocování kampaně. Hlavním cílem kampaně i celé strategie je oslovit globálně generaci Z.

„Tato kampaň je o propojování kultovního experimentu generace X s herní platformou generace Z, realizačních týmů z 20 zemí, kteří aktivují kampaň ve stejný čas a milionů hráčů z celého světa, kteří si společně užijí zábavu s Mentos Fizzookou na jedné platformě. Osvěžující zážitek v každém ohledu,“ řekla Zuzana Štefková, senior brand manager, Perfetti van Melle CZ/SK.

„Na kampani Mentos Fizzooka nás oslovilo, že nejde jen o pasivní zakomponování brandu do gamingového světa, což je pro mnohé značky aktuálně trendy. Mentos se nad tím opravdu zamyslel a vytvořil atraktivní herní předmět, se kterým se hráči mohou zabavit a strávit s brandem Mentos čas přirozenou a zábavnou formou. Z našich zkušeností ve Wavemaker víme, že nenásilná a hravá forma proma je pro gamingovou komunitu velmi důležitá, a proto jsme se to snažili adaptovat i do naší lokální mediální strategie, kde jsme spolu s Poggers doplnili klasické sociální platformy o speciální spolupráci včetně influencerů a herního turnaje,“ doplnila Michaela Krchová, „digital strategist“, Wavemaker CZ.

Poznámka: jedná se o nezávisle vytvořený ostrov Fortnite a není sponzorován, podporován ani spravován společností Epic Games.

Vizitka kampaně

Klient: Mentos

Senior Global Brand Communications and Activation Manager, Mentos: Hugues Leydier

Senior Brand Manager CZ/SK: Zuzana Štefková

Kreativní agentura: BBH London

Digitální animace ve spolupráci s Fortnite Creative: Metavision & Beyond Creative

Produkce a vývoj reálné Fizzooky: We Make Stuff Happen

Mediální strategie

Wavemaker Global Global Client Partner: Josephine Pike

Wavemaker CZ Digital Strategist: Michaela Krchová

Speciální spolupráce: Poggers CZ