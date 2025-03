A co třeba… nová kampaň Woltu

Wolt přichází s novou komunikační kampaní, jejímž středobodem je jednoduchý, ale účinný slogan: „A co třeba… Wolt.“ Nový slogan vystihuje okamžik, kdy lidé spontánně hledají řešení běžných situací – ať už mají chuť na něco dobrého, nemají čas nebo potřebují rychle zařídit nákup. Wolt chce být první, co je v tu chvíli napadne.

Kampaň reaguje na drobné každodenní rozhodování – co si dát k jídlu, kde rychle něco sehnat nebo jak si usnadnit den. Nový slogan „A co třeba… Wolt.“ má působit přirozeně, jako součást běžné konverzace s přáteli nebo rodinou. Jednoduchá otázka, která může být odpovědí na nejrůznější situace, se tak stává novým pilířem komunikace značky.

„Cílem bylo vytvořit slogan, který by zněl přirozeně, jako věta, kterou byste řekli kamarádovi nebo partnerovi. Takovou, která zazní mezi dveřmi, při rozhodování u stolu nebo v chatu s blízkými. A právě to ‚A co třeba… Wolt.‘ dokonale vystihuje,“ říká marketingový ředitel Woltu pro střední Evropu Adam Lazár.

Kampaň navazuje na dlouhodobý závazek značky zpříjemňovat a zjednodušovat lidem každodenní život. Pracuje nejen se silným insightem, ale i s výraznými brandovými prvky, především s ikonickým audiologem – krátkým „cinknutím“, které zákazníci znají z aplikace jako zvuk potvrzení objednávky. Tento zvuk se v kampani objevuje jako emoční spouštěč, který okamžitě evokuje pozitivní zkušenost se službou.

Kampaň je výsledkem rozsáhlého výzkumu i testování – včetně konceptů, které potvrdily, že jednoduché, konverzační a pozitivně laděné sdělení rezonuje se zákazníky napříč trhy.

„Chtěli jsme vytvořit slogan, který nebude znít jako reklamní fráze, ale jako skutečná věta, kterou člověk řekne v každodenní situaci. Wolt je o pohodlí, jednoduchosti a radosti z maličkostí – a právě to chceme touto kampaní připomenout,“ dodává Lazár.

© Wolt

Kampaň poběží v digitálním prostoru, OOH i v rámci influencer marketingu, a klade důraz na lokální relevanci a autenticitu momentů, ve kterých Wolt přichází vhod.