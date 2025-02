Češi neradi zadávají údaje při placení. Mastercard přináší změnu

Češi milují online nakupování, ale vadí jim zadávání osobních údajů při placení. Podle studie Mastercard to obtěžuje třetinu Čechů a téměř polovinu Evropanů. Mastercard proto spojil síly se sedmi městy s dlouhými názvy, včetně českého Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, a propaguje službu Click to Pay.

V loňském roce si tři čtvrtiny českých zákazníků rozmyslelo svůj nákup na internetu kvůli komplikacím při placení. Nejčastěji je odradilo to, že k nákupu potřebovali údaje své platební karty, které zrovna neměli u sebe, nevyhovovala jim nabídka platebních možností nebo měli obavu o bezpečnost webových stránek.

Opisování údajů platební karty zákazníkům bere čas i nervy. 42 procent českých spotřebitelů by si přálo, aby už nemuseli ručně zadávat platební údaje. V celoevropském měřítku si to samé přeje 44 procent zákazníků. Lidem vadí také to, když údaje své karty musí dávat e-shopům, problém s tím má 59 procent českých zákazníků a 56 procent evropských.

„Zdlouhavé vyplňování platebních údajů nebo fakturační adresy je pro české zákazníky při online nákupech zásadní komplikací. Nejčastějšími důvody, proč raději volí nové digitální platební metody, je šetření času, větší bezpečnost a možnost pohodlně platit kdekoliv a kdykoliv. Z tohoto pohledu je ideální naše inovativní služba Click to Pay, díky které zákazníci zaplatí na pár kliknutí na všech zařízeních bez ohledu na výrobce nebo operační systém. Díky technologii tokenizace v rámci transakce vůbec nefiguruje číslo platební karty, což ještě zvyšuje bezpečnost. Ke Click to Pay nově máme dokonce ambasadory, a to sedm evropských měst s nejdelšími názvy, protože právě jejich obyvatelům tato služba ulehčí život nejvíce,“ říká Jana Lvová, generální ředitelka Mastercard pro Česko a Slovensko.

Nabídka platebních možností je pro české zákazníky důležitá. Dvě třetiny z nich (62 procent) preferují online prodejce, který má k dispozici známého poskytovatele platebních služeb. Více než polovina (53 procent) by si přála, aby obchodníci přijali jeden univerzální platební systém, v Evropě by to ocenilo dokonce 56 procent zákazníků.

Města se složitými jmény jako ambasadoři jednoduchosti

Průměrný český zákazník stráví při nakupování necelé tři minuty (2,9 minuty) vyplňováním adresy a platebních údajů. To jsou dohromady téměř tři hodiny během 62 nákupů, které v průměrném roce uskuteční. Ještě hůř jsou na tom obyvatelé Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi, Nové Vsi u Nového Města na Moravě a dalších měst s extrémně dlouhými názvy.

Díky spolupráci se společností Mastercard je nyní právě Brandýs jedním z hlavních měst platebního řešení na jedno kliknutí – služby Click to Pay. Obyvatelé Brandýsa budou mít mezi prvními v Evropě možnost vyzkoušet si novou technologii, která jim ušetří čas a zároveň posílí zabezpečení jejich online nákupů.

„Žít ve městě s nejdelším názvem v České republice je pro naše obyvatele zdrojem patřičné hrdosti. Na druhou stranu ale není nutnost celé jméno pravidelně vypisovat nic záviděníhodného. A stejně jako jsme hrdí na historický význam našeho města, dokážeme si od sloučení měst Brandýs nad Labem a Stará Boleslav v 60. letech minulého století náležitě vážit každé dobré zkratky. To platí i pro technologie, které nám do života přinášejí zjednodušení a lepší zabezpečení. Nepochybuji o tom, že tuhle chytrou novou technologii placení na jedno kliknutí uvítá každý, nejen u nás, ale i kdekoliv jinde v Evropě,“ říká Petr Soukup, starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi.

Mezi další města jedinečná svým názvem, se kterými společnost Mastercard rovněž navázala spolupráci, jsou Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ve Walesu nebo Westerhaar-Vriezenveensewijk v Nizozemsku. Společnost Mastercard spolupracuje s celou řadou lidí v každé z vybraných obcí, aby osvětou a dalšími akcemi využívání této platební služby podpořila.

Click to Pay – platba na jedno kliknutí

Služba Click to Pay poskytuje rychlejší, jednodušší a bezpečnější způsob, jak platit za online nákupy. Mnozí její dopad přirovnávají k zavedení bezkontaktních plateb, které před více než dekádou zcela změnily placení v kamenných obchodech. Click to Pay zákazníkům online obchodů umožňuje platit doslova jedním kliknutím, bez nutnosti zdlouhavě zadávat údaje své platební karty. Spotřebitelé mají možnost při dokončování nákupu zvolit ikonu Click to Pay či si svou platební kartu do služby Click to Pay zaregistrovat prostřednictvím bankovní aplikace.