HolkyzMarketingu si v metru říkají o povýšení i pozornost

Půjdu na volnou nohu. Řeknu si o povýšení. Povedu tým. To jsou hesla, která si během ledna získala pozornost cestujících v pražském metru. „Chtěly jsme se podívat na slovo ‚odvaha‘ trochu jinak,“ říká o kampani vzdělávací platformy #HolkyzMarketingu její CMO Nicole Kárraová.

Ač kampaň vznikla loni u příležitosti desátých narozenin #HzM a už od konce října běžela v onlinu, středem zájmu se stala až nyní díky nasazení do rámečků ve vagonech podzemky.

„Je to komunikační linka, kterou pojedeme po celý rok 2025. Proto jsme ji chtěli znovu nakopnout i po Novém roce, kdy se velká část naší cílovky rozhoduje o nákupech pro tento rok. Už teď vidíme, že to funguje, protože se o kampani znovu mluví,“ vysvětluje šéfka marketingu.

Ústředním motivem je odvaha, ovšem nikoli ve smyslu jít do boje, křičet z plných plic či utrácet miliony, jak ji někdo může také vnímat.

„Začít novou kariéru, dát se na volnou nohu, vrátit se po rodičovské do práce nebo vzít dítě na schůzku – to jsou všechno kroky, které vyžadují ohromnou odvahu, která je často přehlížená. My to u našich studentek a studentů pozorujeme dnes a denně. Chtěly jsme jim ukázat, že to vidíme. A že nás těší, že jim tuhle odvahu můžeme dodávat,“ popisuje Nicole Kárraová.

Vzhledem ke kulatým oslavám vzniku komunity #HolkyzMarketingu se tak úplně nabízelo zapojit do kampaně absolventy, kterým platforma již pomohla odvahu najít.

„Našemu největšímu zákaznickému segmentu přezdíváme interně Snílci. Jsou to holky a kluci, kteří sní o lepším životě. Každý den potkáváme naše studenty a studentky, kteří obracejí své životy o sto osmdesát stupňů, podnikají nové kroky, a hlavně se posouvají. Ve světě, který stagnuje, se oni každý den ze svého vlastního popudu vzdělávají, a tím rostou. Není nic inspirativnějšího,“ říká Kárraová.

K tomu dodává, že tváře a příběhy skutečných absolventů mají motivovat i ty, kteří odvahu zatím ještě sbírají. Pokud totiž uvidí reálné lidi, kteří si plní sny, půjdou do toho také a vzdělávací platforma a komunita #HzM jim ráda podá pomocnou ruku.

Co se týká zpětné vazby na kampaň, ta je prý ohromující – hlavně ze strany členů a členek komunity, která je také primární cílovou skupinou. „Vidí tam své spolužáky, lektorky, kamarády, a to je těší. Naše vzdělávací produkty jsou sice online, ale vidíme, že offline setkávání s brandem je pro zákazníky důležité. Suplujeme to setkáváním absolventů nebo třeba CMO Meetupy. Tohle je nový touchpoint a je vidět, že má pozitivní odezvu,“ uvádí Nicole Kárraová.

Nicméně vizuál s heslem „Řeknu si o povýšení“ dokázal vyvolat ohlas i mimo komunitu. „Říct si o povýšení jen tak? Proč?“ ptal se na LinkedIn Steffen Saemann, šéf marketingu Tchibo, a dodal: „Spíš by mělo platit: dlouhodobě prokazatelně převyšovat to, co firma od tvé pozice očekává, protože pak není vyloučené, že si tě někdo všimne a povýší tě.“

A tamtéž vyjádřil určité rozpaky i David Frič, „senior business development manager“ mediální agentury PHD. „Co přesně má ten vizuál říct? Už nad ním asi deset minut přemýšlím a vážně nevím,“ přiznal.

Ať tak, či onak, říct si o povýšení skutečně vyžaduje odvahu. V tom se sdělení nijak neplete.