Gamechangers mezi reklamami. Šéf Ogilvy Paris jmenoval pět kampaní, které změnily hru

Pohled prezidenta a CCO Ogilvy Paris na to, co dělá kampaň ikonickou.

Matthieu Elkaim, prezident a CCO Ogilvy Paris, nás seznámí s pěti kampaněmi, které změnily pravidla hry a které ztělesňují podstatu odvážné a nezapomenutelné reklamy.

Tyto kampaně jsou příkladem toho, jak skvělá kreativní práce může formovat kulturu – od odvážného humoru kampaně Grrr společnosti Honda až po filmovou velkolepost kampaně The Hire společnosti BMW.

Reklama

Kterých pět reklamních kampaní (v jakémkoli médiu – tisk, video, OOH, sociální sítě atd.) považujete za vaše oblíbené?

„Honda – Grrr – The more you hate, the more you innovate“. Strategický kouzelnický trik.

„Snickers – You’re not you when you’re hungry“. Jedna z nejskvělejších, nejrelevantnějších a nejtrvalejších kreativních platforem.

„Stella Artois – Reassuringly expensive (Chair, Car, Guitar, Scooter, Table)“. Jak jeden jednoduchý a krásný obrázek může vyprávět celý příběh.

„BMW – The Hire“. Revoluce. Velmi drahá revoluce. Ale taková by reklama měla být.

„Pilion Trust – Fuck the poor“. Na to se nedá zapomenout. Ukazoval jsem to všem generacím kreativců, se kterými jsem pracoval.

Jaké prvky nebo kreativní strategie z těchto pěti nejlepších kampaní je podle vás odlišují od ostatních v oboru?

Díky jejich relevanci, odvaze a kvalitě provedení byly tyto kampaně silné a nezapomenutelné. Mezi společnostmi BMW a Pilion Trust je z hlediska provedení velký rozdíl. Náklady na výrobu jsou samozřejmě velmi rozdílné, ale v každém případě byla provedena správně.

Úroveň zábavy je ve většině těchto kampaní velmi vysoká. Celebrity v reklamách na Snickers, píseň a videoklip u Hondy, krátké filmy od režisérů hraných filmů se známými herci nebo zpěváky u BMW. Tyto kampaně jsou čistou zábavou. Nejsou klasickou reklamou.

Ovlivnily nějak vaši vlastní tvorbu? Pokud ano, jak?

Tyto kampaně mě zpočátku deprimovaly. Vyvolávaly ve mně pocit, že takovou reklamu nikdy nebudu schopen vytvořit. Nikdy. Proto mě přiměly k tomu, abych na sobě tvrdě pracoval a vždy bojoval o kreativní práci na vysoké úrovni.

Pomohly mi zvedat laťku stále výš a výš. Byly a stále jsou mými Severkami, mými hvězdami. Pomohly mi inspirovat mé týmy. Ukázaly mi cestu. A byly důkazem, že to jde. Díky nim jsem vytvořil reklamní kampaně světové úrovně.

Kdybyste měl vybrat jednu kampaň z vašich pěti nejlepších, které byste si přál být součástí, která by to byla a proč? Díky čemu si myslíte, že byla tak úspěšná a měla takový ohlas u publika?

Chtěl bych se podílet na kampani BMW – The Hire. Představte si, že bych pracoval s Inarrituem, Wong Kar Waiem, Guyem Ritchiem, Johnem Woo, Tony Scottem, Johnem Frankenheimerem… v jedné kampani!

Byl to fenomén. Obrovský úspěch. Protože značka a agentura se rozhodly hrát hru jinak, přijaly nové médium – internet – a porušily základní pravidla reklamy.

90 procent investic šlo do výroby a jen 10 procent do nákupu médií. Pochopili, že způsob konzumace reklamního obsahu se mění. Způsobili rozruch, vytvořili kulturní statky, ne reklamu. A dokázali to tak, že se opírali o ikoničnost značky a vzdávali jí hold. Poučení. Mistrovské dílo.