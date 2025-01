Cholerický šéfkuchař Gordon Ramsay našel vnitřní klid ve spotu na hru. Anebo ne?

Je znám svými divokými výlevy v kuchyních televizních show. Díky mobilní hře Hay Day a kreativnímu studiu Uncommon však známý kuchař Gordon Ramsay našel svou vyrovnanou tvář. Spot podle měření patří k tomu nejlepšímu v rámci svého segmentu.

Zapojování známých osobností do kampaní podobných her, aby jim dodaly na důvěryhodnosti, je poměrně tradiční trik. Stačí vzpomenout třeba World of Tanks a spojení s Arnoldem Schwarzeneggerem a Millou Jovovich.

Finské společnosti Supercell, která stojí za hrou Hay Day, je třeba dát kredit, že spolu se stockholmskou pobočkou Uncommon přišla se skutečnou kreativní myšlenkou. Jeden z mediálně nejznámějších kuchařů světa Gordon Ramsay najde díky farmaření na mobilu vnitřní klid, ze kterého ho nevyvede dokonce ani rozšlápnuté lejno.

„Ta reklama je naprosto ujetá, ale její přínosy lze vidět v testování System1,“ zmínil Andrew Tindall, seniorní viceprezident společnosti System1, která se věnuje kreativní efektivitě. „Patří mezi pět procent nejlepších reklam na mobilní hry, které v lidech zanechávají skvělé pocity, a ne neutrální nebo negativní. To je klíčové pro změnu chování a růst značky,“ dodal s tím, že reklama dobře skóruje i co do humoru.

Naopak mírný problém má s rozpoznatelností značky, když pouze 59 procent diváků si dokázalo vybavit, že se jedná o reklamu na Hay Day. „Gordon na sebe strhává velkou část pozornosti, je příliš dobrý!“ přidal postřeh Tindall.

Navíc kromě spotu se na omezenou dobu deseti dní, která právě běží, objevil coby postava přímo ve hře.