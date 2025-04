Marketing Panattoni vede Daniela Benešová

Do role šéfky marketingu developera průmyslových nemovitostí Daniela Benešová povýšila po úspěšném výběrovém řízení.

Daniela Benešová je od dubna ředitelkou marketingu a interní komunikace developera průmyslových nemovitostí Panattoni. Ve společnosti pracuje už od července 2022, kdy začínala jako asistentka vedení. Po necelém roce k roli přivzala interní komunikaci.

„Je to pro mě obrovskou výzvou a zároveň příležitostí posunout se ve své kariéře o jeden mílový krok dál,“ uvedla na Linkedin mimo jiné Benešová.

Pozici marketingové ředitelky získala po vyhraném výběrovém řízení, do něhož ji pozvali HR ředitelka společnosti Šárka Svobodová a výkonný ředitel Panattoni Pavel Sovička. „Děkuji moc za dosavadní top podporu a těším se na další etapu marketingu naší firmy,“ komentoval Sovička oznámení na LinkedIn.

Před příchodem do Panattoni, které na českém trhu funguje od roku 2007, působila Daniela Benešová téměř osm let v PR agentuře Taktiq jako account manažerka. Předtím pět let zastávala stejnou roli v Heretic Public Relations a mezi lety 2008 a 2009 fungovala také jako „project executive“ v agentuře Euro RSCG (dnes Havas Prague).