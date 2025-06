Ogilvy a VML se vrátily do Asociace komunikačních agentur

Asociace komunikačních agentur (AKA) přijala další dva nové členy, po čtyřech letech se vracejí Ogilvy a VML ze skupiny WPP. Iva Welker byla také zvolena do prezidia asociace.

Když agentury ze skupiny WPP asociaci opouštěly, neviděly podle tehdejšího vyjádření Ondřeje Obluka jako CEO Ogilvy a VMLY&R (dnes VML) v členství žádnou přidanou hodnotu. Jejich odchod z AKA byl součástí vlny odlivu agentur, které si tehdy stěžovaly, že se z organizace stala „platforma pro politické a zájmové boje jednotlivých frakcí a jednotlivců“, jak uvedl tehdejší CEO DDB Prague Darko Silajdžić.

Od té doby se situace evidentně změnila. „„Zapojujeme se opět do fungování AKA, bereme to jako naši odpovědnost podílet se společně s ostatními agenturami na rozvoji naší profese, vzdělávání talentů v oboru i na rozvoji vztahů s klienty,“ říká CEO agentury Ogilvy Ondřej Obluk po opětovném vstupu do AKA.

„Vnímáme také pozitivně posun asociace za poslední dva roky v jejích plánech i schopnosti je naplňovat,“ dodává Obluk.

Ostatně před dvěma lety získala AKA také nové vedení – od ledna 2023 je prezidentkou asociace Petra Jankovičová a výkonnou ředitelkou Kateřina Hrubešová.

Ogilvy a VML se v Asociaci komunikačních agentur stávají členy sekce digitálních a kreativních agentur.

„Vnímáme jako svou odpovědnost přispívat k formování budoucnosti našeho odvětví. Jako největší komunikační agentura v zemi chceme být aktivním členem asociace, podílet se na jejím směřování a podporovat vnímání hodnoty celé profese. Vstupem do AKA chceme přispět k tomu, aby se o těchto tématech mluvilo napříč trhem s respektem, odborností a vizí,“ říká CEO VML Iva Welker a dodává: „Věřím v otevřenou spolupráci a v práci prezidia AKA, která nás přesvědčila, že nastal správný čas vrátit se ke stolu.“

Jak uvádí prezidentka AKA Petra Jankovičová, vstup velkých agentur z nadnárodní skupiny WPP je signálem, že došlo ke shodě těch klíčových subjektů na komunikačním trhu na prioritách a cílech. „Osobně mě také velmi těší, že členská základna podpořila co největší aktivní zapojení agentur WPP a zvolila jako členku Prezidia Ivu Welker. S Ivou souzním i já osobně hlavně ve sférách future-proof leadershipu a přístupu k lidem,“ doplňuje Jankovičová.

Podle výkonné ředitelky AKA Kateřiny Hrubešové je rozšiřování asociace, do níž se během letoška přidalo už sedm agentur, signálem, že organizace svou práci dělá dobře. „Bojujeme za férovost práce, férovost odměn, edukujeme klienty a vzděláváme lidi v oboru. Mým osobním cílem bylo přivést do AKA, kromě jiných, i ty, kteří v minulosti odešli. A to se stalo. Moje mise je v tomto ohledu splněna,“ uzavírá Hrubešová.