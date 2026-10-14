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Jan Fatura se vrací do Business Factory. Zkušenost ze strany klienta teď využije v čele agentury

Jan Fatura Business Factory

Marketingová agentura Business Factory má nového Managing Directora pro Česko a Slovensko. Od poloviny září pozici zastává Jan Fatura, který se do agentury vrací po čtyřech a půl letech strávených na straně zadavatele. Ve Škoda X naposledy působil jako business owner aplikace Offers pro palubní systém vozů Škoda. Předtím strávil téměř šest let přímo v Business Factory, mimo jiné jako zakladatel a vedoucí marketingového týmu její dubajské pobočky.

Fatura se v digitálním marketingu pohybuje od roku 2012. Začínal jako account manager v Confidence Digital, kde pracoval pro značku Tchibo na českém a slovenském trhu, následně vedl projekty v Digital Native Agency. Do Business Factory nastoupil v roce 2016 v Brně. Vedl tým specialistů zaměřených na reklamu na Facebooku a současně řídil oborový magazín Newsfeed.cz. V roce 2019 přešel do dubajské pobočky, kde od začátku vybudoval tým marketingových specialistů. Později působil také jako customer success manager v MarketingIntelligence.io, jedné z technologií Business Factory, a do roku 2022 jako key account manager pražské pobočky.

Poslední čtyři a půl roku pak strávil ve Škoda X. Nejprve se věnoval produktovému marketingu aplikace Citymove a výkonnostnímu marketingu projektu HoppyGo. Vedl tým, který pokrýval performance marketing, copywriting i grafiku. Od roku 2023 pak jako business owner řídil aplikaci Offers pro palubní systém vozů Škoda. Jeho zodpovědnost zahrnovala produktovou strategii, přípravu business case, zajištění financování, nastavení obchodního modelu i nábor partnerů. Právě zkušenost z klientské strany má být jedním z důvodů, proč se Fatura do agentury vrací. V nové roli bude odpovídat za chod české a slovenské části Business Factory, obchodní výsledky a rozvoj klientského portfolia. Součástí jeho agendy bude také těsnější propojení agenturních služeb s technologiemi, které Business Factory sama vyvíjí.

Agentura chce víc mluvit jazykem byznysu

Podle CEO Business Factory Jana Pátka přináší Fatura zkušenost, kterou člověk získá právě přechodem z agentury na stranu zadavatele. „Ví, jak se uvnitř firmy obhajuje rozpočet a co musí projekt splnit, aby dostal zelenou,“ uvedl Pátek. Právě tuto perspektivu chce Business Factory využít také ve vztahu ke svým klientům. Sám Fatura svou zkušenost popisuje podobně. Během působení ve Škoda X podle něj získal především pohled na to, jak musí marketingový projekt obstát před vedením firmy. „Agentura má největší hodnotu tam, kde umí mluvit o byznysu, ne o kampaních,“ říká. Business Factory podle něj kombinuje seniorní tým s vlastními technologiemi a jeho cílem bude tento potenciál převést do konkrétních výsledků na českém a slovenském trhu.

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