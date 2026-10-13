Boomerang PR rozšiřuje tým o Sylvii Mickovou

PR divize agentury Boomerang Communication po roce fungování rozšiřuje tým. Na pozici PR Consultant přichází Sylvie Micková z agentury MSL Czech Republic.
Micková bude pracovat na komunikaci klientů a podílet se na rozvoji PR projektů agentury. V posledních letech působila v MSL Czech Republic, kde pracovala na projektech společnosti Mars a dalších klientů z oblastí FMCG, retailu, technologií a e-commerce. Zajišťovala také komunikaci evropského online tržiště refurbed, výrobce a distributora alkoholických nápojů Brown-Forman, letecké společnosti STARLUX Airlines nebo obchodního centra Metropole Zličín ze skupiny Westfield.
Před příchodem do MSL působila od roku 2017 v agentuře Konektor. Mezi její klienty zde patřily značky Emco, HARIBO, Heureka, Oriflame nebo Stock Plzeň-Božkov. Zkušenosti z obou agentur nyní uplatní v Boomerang PR, který vznikl před rokem pod vedením Michaely Chrpové. Jejím cílem bylo rozšířit nabídku Boomerang Communication o PR služby a propojit je s kreativním a obsahovým zázemím agentury.
Divize nyní rozšiřuje portfolio klientů a plánuje další personální posílení. „Boomerang PR jsme od začátku stavěli tak, abychom klientům mohli nabízet víc než klasickou mediální komunikaci. Sylvie přichází v době, kdy máme možnost naše aktivity rozvíjet na zajímavých značkách a projektech,“ říká Michaela Chrpová, PR Director Boomerang Communication. Agentura zároveň hledá další PR specialisty.