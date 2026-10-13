Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Forum media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Souboj spotů
newsletter

Boomerang PR rozšiřuje tým o Sylvii Mickovou

PR divize agentury Boomerang Communication po roce fungování rozšiřuje tým. Na pozici PR Consultant přichází Sylvie Micková z agentury MSL Czech Republic.

Micková bude pracovat na komunikaci klientů a podílet se na rozvoji PR projektů agentury. V posledních letech působila v MSL Czech Republic, kde pracovala na projektech společnosti Mars a dalších klientů z oblastí FMCG, retailu, technologií a e-commerce. Zajišťovala také komunikaci evropského online tržiště refurbed, výrobce a distributora alkoholických nápojů Brown-Forman, letecké společnosti STARLUX Airlines nebo obchodního centra Metropole Zličín ze skupiny Westfield.

Před příchodem do MSL působila od roku 2017 v agentuře Konektor. Mezi její klienty zde patřily značky Emco, HARIBO, Heureka, Oriflame nebo Stock Plzeň-Božkov. Zkušenosti z obou agentur nyní uplatní v Boomerang PR, který vznikl před rokem pod vedením Michaely Chrpové. Jejím cílem bylo rozšířit nabídku Boomerang Communication o PR služby a propojit je s kreativním a obsahovým zázemím agentury.

Divize nyní rozšiřuje portfolio klientů a plánuje další personální posílení. „Boomerang PR jsme od začátku stavěli tak, abychom klientům mohli nabízet víc než klasickou mediální komunikaci. Sylvie přichází v době, kdy máme možnost naše aktivity rozvíjet na zajímavých značkách a projektech,“ říká Michaela Chrpová, PR Director Boomerang Communication. Agentura zároveň hledá další PR specialisty.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Měsíčně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM 29/2026 OBÁLKA
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

AI Act
Média a trh
Nová éra kreativity. S přiznanou AI
Televizní podzim
Média a trh
Tanečníci, kuchaři i moderátoři bojují o diváka
Customer, hands and concierge with service bell for request assistance or help in hotel
Zadavatelé a značky
Host nepřichází kvůli logu

MAM Exkluzivně v časopise

Lenka Černá - aktuálně.cz
Média a trh
U Aktuálně nepůjdeme cestou tvrdého paywallu
KDU-CSL_ANO
Média a trh
Boj o nejhorší volební song
Johana Kotišová
Komunita a lidé
Emoce k práci novinářů patří
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Nápad roku 2026
Akce a soutěže
Nápad roku 2026: české startupy posouvají AI, diagnostiku nemocí i vesmírné technologie
Ageofcare
Akce a soutěže
Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci
AI LLM PR článek studie
Analýzy a data
Zaplatíte si PR výstup. Uvidí ho ale i AI?
MAM Souboj spotů - září 2026
Akce a soutěže
Kotek se vrací na scénu. Našlapaný zářijový Souboj spotů je tady
Nápad roku 2026
Akce a soutěže
Nápad roku 2026: české startupy posouvají AI, diagnostiku nemocí i vesmírné technologie
Ageofcare
Akce a soutěže
Jak žít déle ve zdraví? Konference AGE OF CARE propojí medicínu, technologie a prevenci
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Souboj spotů
Forum Media 2026: Největší konference o reklamě, komunikaci a médiích v Praze
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ