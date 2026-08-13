Xénia Olajošová přichází do skupiny Allwyn na pozici Group Media Director

Allwyn AG (skupina Allwyn) oznámila nástup Xénie Olajošové na pozici Group Media Director. Do mezinárodní loterijní společnosti přináší zkušenosti z oblasti marketingu, médií a digitální transformace.
Do skupiny Allwyn přichází Xénia z globální společnosti BD působící v oblasti zdravotnických technologií, v níž vedla Centrum excelence pro marketingovou komunikaci (Centre of Excellence for Marketing Communication). Zkušenosti získala také v seniorních mediálních a marketingových rolích ve společnostech Galderma, Duracell a Procter & Gamble.
Ve své nové pozici v Allwynu se zaměří především na tvorbu a realizaci globální mediální strategie skupiny a zavedení jednotného rámce pro měření efektivity médií. Její prioritou bude také využití synergie mezi globálním působením a lokální exekucí, což přispěje k vyšší mediální efektivitě, podpoře digitálního růstu a maximalizaci přínosu marketingových aktivit napříč celou skupinou.
„Nesmírně mě těší, že do Allwynu přicházím právě v tomto klíčovém období. Těším se na úzkou spolupráci s kolegy napříč celou skupinou i jednotlivými trhy. Společně přineseme značce a produktům větší konzistenci a hodnotu. To vše s plným respektem k lokálním znalostem a flexibilitě, díky kterým jsou naše týmy tak efektivní,” uvedla Xénia Olajošová.
„Xénia k nám přichází v zásadním okamžiku, kdy investujeme do globální značky, což potvrzuje i nedávný výběr agentury Forsman & Bodenfors jako našeho globálního kreativního partnera. Xénia přináší bohaté zkušenosti s řízením rozsáhlých mediálních transformací v komplexních mezinárodních organizacích, kde dokázala nastavit jasná pravidla a dosáhnout měřitelných výsledků. Jsem přesvědčena, že pod jejím vedením výrazně posílíme naše mediální kompetence. Propojenější a efektivnější řízení médií nám pomůže naplnit naši vizi vybudovat jednu z nejvýraznějších zábavních značek na světě,” dodává Tatiana Jouanneau, Group Chief Brand Officer Allwyn.