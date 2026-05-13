Tým pražské pobočky Adformu posiluje Jitka Prokopová na pozici Account Manager

Do pražské pobočky dánské technologické společnosti Adform nastupuje Jitka Prokopová. Na pozici Account Manager pro region České republiky a Slovenska bude zodpovědná za rozvoj vztahů s klíčovými klienty a digitálními agenturami na českém a slovenském trhu.
V nové roli se Jitka Prokopová zaměří na péči o stávající portfolio klientů Adformu, přičemž klíčovou agendou bude spolupráce s nezávislými digitálními agenturami. Cílem je poskytovat klientům maximální podporu při využívání Adform technologií pro zefektivnění jejich reklamních kampaní.
Jitka Prokopová přichází ze společnosti Seznam.cz, kde strávila čtyři roky jako Konzultant RTB pro přímé klienty. Během svého působení se specializovala na realizaci a optimalizaci RTB kampaní pro významné střední i velké zadavatele. Aktivně se podílela na jejich edukaci a strategickém rozvoji v oblasti programatického nákupu a komplexních digitálních strategií.
„Jitka je pro náš tým skvělou posilou a jsem moc rád, že ji mohu v Adformu přivítat. Jsem přesvědčen, že její zapojení bude pro naše klienty znamenat ještě lepší servis a individuálnější přístup k jejich potřebám,“ dodává Michael Štádler, Country Manager Adformu pro Českou republiku a Slovensko.
„Prokopová je absolventkou oboru Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Její znalosti českého mediálního trhu a technické aspekty programatické reklamy jsou pro tým Adformu významným přínosem,“ uvádí společnost.