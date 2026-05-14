Minhea Gheorghiu byl uveden do Síně slávy Golden Drum

Mezinárodní festival kreativity Golden Drum uvedl Mihnea Gheorghiu, globálního kreativního ředitele Le Pub Network, do své Síně slávy. Připojuje se tak k prestižní skupině vizionářů a průkopníků – osobností, které se s entusiasmem a odvahou zasazovaly o rozvoj kreativního průmyslu i dalších odvětví.
„Síň slávy, založená v roce 2010, oslavuje ty, kteří svou profesní kariérou i osobním životem ovlivnili kreativní mysl a duše. Kreativní lídři, kteří nás inspirovali a motivovali a kteří nás nyní vedou kupředu,“ uvádí festival.
„Pocházím z Rumunska a cena Golden Drum pro nás vždycky znamenala něco velkého. V roce 2005, když jsem byl ještě nováčkem v oboru, dal bych – možná ne celou nohu, ale aspoň stehenní kost – za to, abych ji vyhrál. Nikdy se to nestalo. Ani jsem se k tomu nepřiblížil. Ve skutečnosti jsem na vítězství musel čekat deset let. To bylo asi nejlepší, stejně jsem byl příliš mladý a nejspíš by mi to na skromnosti moc nepřidalo. Uvedení do Síně slávy je pro mě trochu jako uzavření kruhu. Je mi ctí být v tak dobré společnosti a jsem navždy vděčný tomu, kdo mě navrhl a těm, co pro mě hlasovali. Kdybych se mohl vrátit v čase, vzal bych své devatenáctileté já a řekl mu: ‚Uklidni se, buď trpělivý, více choď ven a zachovej si stehenní kost. Budeš v pohodě.‘,“ říký Mihnea Gheorghiu.
Mihnea zahájil svou reklamní kariéru již v devatenácti letech, kdy nastoupil jako začínající copywriter v rumunské Bukurešti. To, co následovalo, nebylo ani zdaleka běžné. Opustil obchodní školu, aby se mohl věnovat kreativní práci v nejdynamičtějších městech světa, jako jsou Hamburk, Paříž, Londýn, Madrid, Toronto, New York a Amsterdam.
V průběhu let se jeho práce rozšířila po celém světě a zároveň nastavila nové standardy v oboru. Mihnea získal úctyhodných 152 ocenění na Cannes Lions – včetně dvou Grand Prix a jedné ceny Titanium – a stovky dalších prestižních ocenění od organizací D&AD, Clio, The One Show, LIAA, Eurobest, Golden Drum, ANDY a New York Festivals.
Od roku 2017 určuje Mihnea globální kreativní směřování agentury Publicis Milan a stojí v čele výjimečných projektů pro značky jako Diesel a Heineken. Díky svým úspěchům se rychle vypracoval z pozice Global Creative Director na Global Executive Creative Director a v roce 2021 se stal Chief Creative Officer agentury Publicis Italy. O rok později převzal ještě širší roli Global Chief Creative Officer v rámci sítě Le Pub Network.
Kariéra charakterizovaná odvážnými kroky, globálním vlivem a cenami ověnčenou kreativitou – Mihnea neustále posouvá hranice moderní reklamy. V roce 2023 se stal 10. nejvíce oceněným CCO na světě, v roce 2024 8. a v roce 2026 6., a v letech 2022, 2023 a 2026 se mu podařilo dostat agenturu Le Pub Milan na 1. místo mezi kreativními agenturami na světě v žebříčku WARC.
Na festivalu Golden Drum se Mihnea etabloval a Le Pub se stala stabilní silou. „Mihnea Gheorghiu získal téměř všechny významné ceny a nastavil nové tvůrčí standardy pro celý region i mimo něj. Jeho průkopnické nápady, nebojácné vyprávění a nekompromisní vize dokazují, že talenti ze střední a východní Evropy mohou na globální scéně nejen obstát, ale i udávat směr. Jako kreativní šéf v agentuře Publicis Italy a později v Le Pub své týmy nejen vedl, ale inspiroval je k mimořádným výkonům: šest titulů Agentura roku v soutěži Golden Drum v řadě. Bezprecedentní série, poháněná vášní, precizností a neochvějnou vírou v to, čeho může skvělá kreativita dosáhnout. Rok, co rok se umisťuje mezi pěti nejlepšími kreativními řediteli festivalu, což svědčí jak o jeho vizi, tak o jeho konzistentnosti,“ říká Mojca Briščik, prezidentka Golden Drum.
Mihnea se stal klíčovou osobností tvůrčí identity regionu, otevírá dveře novým generacím a dokazuje, že nekonvenční nápady neznají hranic. Díky své odvaze, originalitě a hlubokému smyslu pro kulturní relevanci si právem vysloužil místo v Síni slávy Golden Drum.
Členové Golden Drum Hall of Fame
Jure Apih, Adrian Botan, Farid Chehab, Michael Conrad, Ivan Čimburov, Meta Dobnikar, Catalin Dobre, Dushan Drakalski, Mihnea Gheorghiu, Csaba Gosztonyi, Andrey Gubaydullin, Ami Hasan, Mariusz Jan Demner, Jaime Mandelbaum, Jiri Mikeš, Juli Nemes, Johannes Newrkla, Günseli Özen, Milka Pogliani, Ulrich Proeschel, Jorg Riommi, Jason Romeyko, Eka Ruola, Daniel Ružička, Dragan Sakan, Marcin Sosiński, Juraj Vaculik, Vital Verlič, Jarek Ziebinski and Darek Zatorski.