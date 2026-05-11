Merch ze sekáče? Vedle udržitelnosti hraje roli i originalita

Firmy si postupně uvědomují, že menší série originálních kusů může mít větší hodnotu než tisíc stejných triček, z nichž velkou část stejně nikdo nenosí, říká David Homola.
Nákup v secondhandu už pro řadu zákazníků není jen nouzovým řešením nebo způsobem, jak ušetřit. V posledních letech se stal prostředkem módního sebevyjádření i výrazem udržitelnějšího přístupu ke spotřebě. S rostoucím zájmem o módu z druhé ruky ale sílí také konkurence a nároky na kvalitu. Výběrový secondhand 1981 není klasickou prodejnou, postupně se stal spíše komunitním prostorem. Jeho spoluzakladatel David Homola v rozhovoru pro Marketing & Media popisuje, co prodej udržitelné módy obnáší v každodenní praxi: od péče o jednotlivé kusy přes akce a eventy pro zákazníky až po limity online prodeje.
