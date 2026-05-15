Ecomail má nově Chief Revenue Officera. Růstovou strategii povede Radek Hudák

Česká marketingová platforma Ecomail má od letošního roku vlastního Chief Revenue Officera. Nově vytvořené role se ujal Radek Hudák, který v ní navazuje na své dosavadní působení ve firmě i na zkušenosti ze Slevomatu, Shoptetu a Knihobotu. Zaměří se na propojení obchodu, marketingu a růstové strategie v době, kdy český SaaS a e-commerce trh hledá efektivnější modely dalšího růstu.

Pozici Chief Revenue Officer vytvořil Ecomail jako novou roli na pomezí obchodu, marketingu a růstové strategie. Hudák v ní navazuje mimo jiné na zkušenosti ze Slevomatu, kde vedl marketing, ale také ze Shoptetu a Knihobotu, kterým pomáhal budovat značku a marketingovou strategii. Oborové publikum ho zná také z konferencí jako Reshoper nebo Marketing Festival.

„Český SaaS a e-commerce ekosystém se dostává do fáze, kdy už nestačí jen získávat nové zákazníky za neustále rostoucí marketingové náklady. Důležitější je práce s celým zákaznickým cyklem, schopnost zvyšovat hodnotu služby pro klienta, snižovat bariéry v nákupní cestě a lépe propojovat marketing, obchod i produkt. Role CRO pro nás proto není jen obchodní pozice s moderním názvem, ale strategická funkce, která má pomoci řídit růst Ecomailu efektivněji a dlouhodoběji,“ vysvětluje Jakub Stupka, COO a co-owner společnosti Ecomail.

Ecomail se dlouhodobě profiluje jako lokální SaaS nástroj pro e-commerce, který nestaví jen na samotném e-mailingu, ale také na automatizaci, práci s daty a hlubší integraci do každodenního provozu e-shopů. Právě znalost českého a středoevropského trhu má být podle firmy jednou z hlavních výhod oproti globálním platformám. Nejde přitom pouze o jazykové prostředí, ale také o specifika lokálního e-commerce ekosystému, návaznost na platformy typu Shoptet, práci se sezonními kampaněmi, svátky nebo doručitelností. Ecomail chce pokročilé funkce, které byly dříve typické spíše pro velké firmy, dál zpřístupňovat i menším a středním e-shopům.

Radek Hudák má jako CRO zúročit své zkušenosti z e-commerce, SaaS i marketingového řízení. Jeho hlavním úkolem bude podpořit další růst firmy, lépe propojit obchodní a marketingové aktivity a posílit schopnost Ecomailu efektivněji pracovat s novými i stávajícími zákazníky. Hudákovy zkušenosti ze Shoptetu a Knihobotu mají firmě pomoci lépe porozumět potřebám e-shopů a převádět pokročilé marketingové funkce do podoby dostupné i pro menší a střední hráče.

„Český e-commerce i SaaS trh dospívá. Firmám už nestačí růst jen tím, že budou stále víc investovat do akvizice nových zákazníků. Důležitější je lépe porozumět potřebám e-shopů, zjednodušit jim práci s daty a automatizací a pomoci jim zvyšovat hodnotu zákazníků v čase. Právě v tom vidím velký potenciál. Ecomail má silnou lokální znalost trhu a dokáže pokročilé funkce, které byly dříve dostupné hlavně velkým firmám, zpřístupnit i běžným e-shopům,“ říká Radek Hudák, nový CRO společnosti Ecomail.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

