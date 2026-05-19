CNC posiluje agenturu C&See. Na pozici Managing Director nastupuje Pfeifer

Mediální dům Czech News Center (CNC) hlásí výraznou posilu. V rámci naplňování své dlouhodobé strategie, jejímž jedním z klíčových pilířů je oblast contentu a social media, dochází k významnému rozvoji agentury C&See. Tu posílí na pozici Managing Director zkušený mediální manažer Jan Pfeifer. Cílem agentury je po letech organického růstu akcelerovat vývoj a více se zaměřit na vnější trh.
Rozšíření vedení agentury C&See představuje pro Czech News Center nejen personální, ale i funkční posílení. Agentura, která doposud rostla především organicky v rámci mediálního domu, se nyní plánuje mnohem více zaměřit na externí klienty a nové obchodní příležitosti.
Na pozici Managing Director of C&See proto nastoupil Jan Pfeifer, zkušený mediální manažer s více než dvacetiletou praxí. Do CNC přichází s bohatými zkušenostmi z předních síťových i lokálních hráčů na trhu, jako jsou Omnicom či MMS. Naposledy působil na pozici CEO agentury IPG Mediabrands. Jeho hlavním úkolem bude urychlit stávající růst a otevírat nové byznysové možnosti.
Dosavadní šéfka Lucie Zadák se nově posouvá do role Executive Director of C&See. V ní bude mít za úkol dále posilovat nastavený směr a primárně zajišťovat kompletní exekutivní fungování celého oddělení, a to včetně řízení lidských a výrobních kapacit či optimalizace vnitřních procesů.
„Věřím, že Jan Pfeifer se svými bohatými mediálními zkušenostmi vytvoří společně s Lucií silný tandem. Ten nám pomůže v tvorbě entity, jež má být na trhu vnímána jako naše jasná konkurenční výhoda a Unique Selling Proposition (USP) celého CNC. Rád bych zároveň nejen Lucii, ale i celému týmu poděkoval za dosavadní skvělou práci a věřím, že tento krok nás všechny posílí a pomůže v budování ještě stabilnější pozice na trhu,“ říká Petr Fryš, Chief Commercial Officer (CCO) Czech News Center.
Nový Managing Director agentury se zaměří především na propojení možností mediálního domu s potřebami externích klientů.
„Vedení C&See v rámci mediálního domu CNC je pro mě novou a vítanou výzvou, kdy se po více než 20 letech působení v mediálních agenturách mohu znovu vrátit do prostředí médií. Média CMI nabízí klientům pestrý crossmediální mix v širokém spektru rolí i mimo klasickou inzerci a právě to je oblast, na kterou se agentura C&See zaměřuje. Líbí se mi myšlenka, na které v rámci CNC vyrostla, a těším se na možnost propojit své zkušenosti s dalším rozvojem C&See,“ doplňuje Jan Pfeifer.