BigBoard posiluje svou mediální divizi, obsah bude mít nově na starosti Veselin Vačkov

BigBoard Praha, a.s., největší poskytovatel venkovní reklamy v Česku, významně posiluje svou mediální divizi BigBoard Media. Novým ředitelem obsahu se od května stává novinář a mediální manažer Veselin Vačkov. Ten bude zároveň šéfredaktorem zpravodajského webu PrahaIN.cz. Redakční tým webu současně rozšíří několik redaktorů a editorů se zkušenostmi z velkých mediálních domů.
„Cílem je výrazně zkvalitnit obsahovou a obchodní nabídku na internetu a postupně ji propojit s naší nabídkou ve venkovní reklamě,“ říká Richard Fuxa, předseda představenstva BigBoard Praha, a.s.. „Chceme nabízet prémiové produkty – jak v outdooru, tak na internetu,“ dodává.
„V první fázi chci výrazně posílit zpravodajství PrahaIN.cz, aby to pro Pražany byl kvalitní zpravodajský web první volby. Zároveň přidáme celostátní obsah především z oblasti politiky a byznysu,“ říká Veselin Vačkov. „V další fázi budeme hledat propojení s dalšími médii ve skupině a s outdoorem,“ doplňuje.
Kromě PrahaIN.cz tvoří skupinu webů BigBoardu lifestylový magazín Flowee, inzertní server Hyperinzerce, oborové zpravodajství z médií a marketingu Médiář, filmová databáze FDb.cz a servisní přehled Špindl.info. Do divize BigBoard Media dále patří metropolitní televize Praha TV.
Veselin Vačkov působí téměř třicet let v českých médiích. Byl dlouholetým šéfredaktorem a ředitelem Lidových novin a jejich webu Lidovky.cz. Působil také jako ředitel regionů Mediální skupiny MAFRA.