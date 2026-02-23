Zadavatelé a značky
Jaško: Když neinvestujeme, zmizíme

  • Exkluzivně v časopise

Reality show už nejsou jen nějakou levnou výplní televizního vysílání. Jsou logistickým maratonem, psychologickým experimentem a taky produkčně náročným byznysem. Šéf reality & entertainment skupiny Prima Samo Jaško mluví o tom, proč ho Asia Express semlelo, proč jsou Zrádci formátem „jednou za deset let“ a jak přemýšlí o Naked Attraction.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 8/2026.

MAM Téma čísla

Toužimáci
Média a trh
Reality show: Hra na pravdu vynáší všem
Glowing Speech Bubble on Pink Background
Analýzy a data
Konverzace jako datový zdroj. I reputační past
Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské

MAM Exkluzivně v časopise

Samo Jaško 2
Komunita a lidé
Jaško: Když neinvestujeme, zmizíme
Raul Baronetti na workshopu v Publicis Groupe v Praze
Online a social
Zakázat, či nezakázat? Digitální svět před soudy
Raul Baronetti na workshopu v Publicis Groupe v Praze
Komunita a lidé
Baronetti: Pálí se imprese na lidi, s nimiž to nepohne
MAM Další zajímavé čtení

Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
woo - logo
Online a social
Garance impresí v influencer marketingu? WOO přichází na trh s novým produktem
