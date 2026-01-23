Zadavatelé a značky
Do vedení obchodu Vision Thing nastupuje Adam Prejzek

Programatická DOOH síť Vision Thing posiluje svůj management. Na pozici Head of Sales nastupuje Adam Prejzek.

Reklamně-technologická společnost Vision Thing, která jako první v Česku a na Slovensku zavedla programatický prodej reklamy v digitálním out-of-home prostředí, rozšiřuje svůj obchodní tým. Od ledna jej nově vede Adam Prejzek, obchodní manažer s několikaletou praxí v oblasti programatického nákupu a prodeje reklamy.

Prejzek do Vision Thing přichází z globální platformy Teads, kde se podílel na rozvoji programatického byznysu v regionu. Ve své kariéře působil například také ve společnosti Adform.

Na nové pozici bude zodpovědný za další rozvoj obchodní strategie Vision Thing, posilování vztahů s mediálními agenturami i přímými zadavateli a za podporu rychle rostoucí programatické DOOH sítě ConceptOOH, kterou Vision Thing buduje společně se skupinou Euronova Group.

„Naše síť v posledních měsících roste velmi dynamicky a s tím roste i potřeba silného obchodního vedení. Adam přináší hluboké zkušenosti z programatického ekosystému a perfektní znalost agenturního prostředí, což je pro další fázi našeho růstu klíčové,“ říká Richard Němec, CEO společnosti Vision Thing.

Síť ConceptOOH se od svého spuštění rychle rozšiřuje do regionů po celé České republice a v letošním roce plánuje Vision Thing rozšířit své portfolio minimálně o dalších 100 obrazovek. Současně firma připravuje nasazení nových technologií.

„Inzerenty letos čekají v naší síti zásadní novinky – jak z pohledu technologií, tak možností cílení a vyhodnocování kampaní. Potřebujeme, aby tyto inovace měli okamžitě k dispozici nejen technologicky, ale i obchodně. Proto jsme vytvořili pozici Head of Sales a obsadili ji manažerem s mezinárodní zkušeností z programatického byznysu,“ doplňuje Richard Němec.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

