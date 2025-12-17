Zadavatelé a značky
Novým ředitelem firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje je Richard Stonavský

Plzeňský Prazdroj má nového ředitele firemních vztahů a komunikace pro Česko a Slovensko. Stal se jím Richard Stonavský. Ve funkci vystřídal Pavlínu Kalousovou, která se po více než pěti letech na této pozici přesunula do vedení společnosti Asahi Europe & International, jejíž součástí je Prazdroj.

Richard Stonavský přichází do Plzeňského Prazdroje po čtrnáctiletém působení u Vodafone Czech Republic, kde od roku 2020 působil jako ředitel externích vztahů. Současně byl členem představenstva Asociace provozovatelů mobilních sítí. „V Richardovi získáváme komplexního odborníka, který se mnoho let úspěšně věnuje nejen komunikaci, ale také legislativnímu rámci byznysu. Kromě toho přináší velké zaujetí pro udržitelnost i podporu týmů a lidí, ať už v reálném fungování firmy nebo v komunikaci. Věřím, že naváže na skvělou práci a výsledky Pavlíny, která stojí mimo jiné za naší strategií udržitelnosti, kterou propisujeme do každodenních činností ve firmě,“ říká generální ředitel Plzeňského Prazdroje Michał Mrowiec.

Richard Stonavský absolvoval pražskou VŠE a britskou Sheffield Hallam University. Ve svém předchozím působišti sehrál klíčovou roli při posilování reputace společnosti Vodafone, která se pod jeho vedením stal uznávaným lídrem v udržitelnosti. Jako předseda Nadace Vodafone stál například u iniciativy Bright Sky zaměřené na boj proti domácímu násilí a pomoc jeho obětem. Podílel se rovněž na vývoji aplikace Záchranka, která lidem usnadňuje přivolání záchranářů a pomáhá s první pomocí při ohrožení zdraví nebo života. Ve volném čase rád cestuje a chodí po horách.

Na pozici vystřídal Pavlínu Kalousovou, která nyní řídí firemní vztahy, udržitelnost a komunikaci ve vedení Asahi Europe & International. Do Prazdroje nastoupila v roce 2020 a firma během jejího působení mimo jiné připravila a zavedla strategii udržitelnosti postavenou na zásadních inovacích, mezi něž patří třeba spolupráce na environmentálních projektech s pěstiteli chmele a ječmene nebo majiteli restaurací. Spolu se svým týmem získala pro Prazdroj četná ocenění na poli firemní reputace, komunikace i odpovědného přístupu k podnikání, například v soutěžích TOP Odpovědná firma, Zlatý středník nebo Lemur – Česká cena za PR. Pavlína Kalousová se, kromě řízení aktivit Asahi Europe & International v této oblasti, bude v Česku a na Slovensku nadále věnovat pivovarnickým a byznysovým tématům v evropském a mezinárodním kontextu.

