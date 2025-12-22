Jsem kapitalistka v nezisku. A dává mi to smysl

Oboru PR se věnuje déle než 13 let. Spoluzaložila agenturu Communication Lab, která má ve svém portfoliu lovebrandy, jako je Meta, Westinghouse nebo Swappie. V roce 2022 spoluzaložila iniciativu Pod svícnem, která řeší problematiku domácího násilí. Michaela je držitelkou několika ocenění: jenom letos se stala osobností PR vyhlášenou na soutěži Zlatý středník, její kampaně získaly ocenění také na European Excellence Awards. Získala také titul Vogue Leaders – Nejvlivnější žena v oblasti CSR a charity, 2. místo Top ženy Česka, Objev roku v soutěži Podcast roku a několik výher pódiových umístění v oborových soutěžích.
