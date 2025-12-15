Zadavatelé a značky
Český rozhlas posiluje externí komunikaci. Do týmu nastoupila Natálie Lorencová

Do Oddělení tiskové mluvčí Lidije Erlebachové nastoupila 1. prosince 2025 Natálie Lorencová, která přináší rozsáhlé zkušenosti z oblasti komunikace, médií i práce s veřejností. Na starosti bude mít komunikaci programu a projektů.

Natálie Lorencová, nová manažerka komunikace programu a projektů Českého rozhlasu, má za sebou více než dvacet let praxe v řízení komunikace. V minulosti vedla korporátní komunikaci společnosti Henkel v České republice, na Slovensku a v Maďarsku a následně působila na významných komunikačních projektech v oblasti konzultingu a agenturního poradenství, například pro značky Moser, Rossmann ači JK šperky.

„Natálie Lorencová se v Českém rozhlase zaměří na komunikaci programové nabídky pro širokou veřejnost, podporu staničních projektů a uměleckých těles. Pracovat bude i na posílení provázanosti programové a korporátní komunikace. Do týmu přináší rozsáhlé zkušenosti zejména z oblasti lifestylu a speciálních projektů. Jejím úkolem bude také úzká spolupráce s týmy napříč institucí při nastavování komunikačních procesů a koordinaci projektových aktivit,“ uvedla Lidija Erlebachová, manažerka externí komunikace a tisková mluvčí Českého rozhlasu.

Tisková zpráva

