APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek

Nová vizuální identia APRA

© Archiv APRA

  • Téma čísla


APRA vznikla v listopadu 1995 jako oborové sdružení agentur s cílem nastavovat standardy public relations. Od té doby se obor proměnil od práce s tradičními médii až po dnešní éru dat, digitální komunikace a umělé inteligence.

Jakým výzvám obor za tři dekády čelil a na co se musí PR připravit v budoucnu? A jak vznikala nová vizuální identita?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 46/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Stanislav Šulc

