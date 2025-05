Rada pro reklamu představuje nové členy a aktualizuje svůj Kodex

Rada pro reklamu jakožto spolek věnující se samoregulaci v oblasti reklamy přijala do svých řad tři profesní asociace a jednu společnost.

Už na počátku roku se stala členem Česká asociace pojišťoven. Valná hromada RPR přijala nově také subjekty z oblasti hazardního průmyslu. Právě na samoregulaci reklamy v tomto odvětví se zaměřují nové pasáže v Kodexu RPR.

Ke stávajícímu dlouholetému členu Rady pro reklamu – společnosti Sazka přibyla nově společnost Kaizen Gaming, provozovatel sázkové kanceláře Betano. A také dvě profesní organizace ze stejné branže – Institut pro regulaci hazardních her a Asociace provozovatelů kursových sázek.

Valná hromada také schválila návrh doplnění Kodexu RPR, který vznikl jako výsledek kooperace provozovatelů hazardních her se zástupci Asociace komerčních televizí (AKTV) a Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR). Návrh předložila společnost Sazka jménem všech shora jmenovaných nových členů.

Kodex nově upravuje a zpřísňuje podmínky pro reklamu a komunikaci hazardu a sázkových her zejména s ohledem na působení na nezletilé. Nové znění Kodexu vstoupí v účinnost od 1. září 2025. Do té doby má hazardní a sázkový průmysl lhůtu na ukončení obchodních smluv a zastavení aktivit, které by mohly být s Kodexem v rozporu.

„Členství a konkrétní kroky vedoucí k samoregulaci reklamy na půdorysu Rady pro reklamu vnímáme jako potvrzení toho, že samoregulace je účinným prostředkem k ochraně spotřebitelů a ke kultivaci oboru,“ říká Marek Hlavica, výkonný ředitel Rady pro reklamu.

RPR je spolkem všech účastníků reklamního trhu – médií, producentů reklam a zadavatelů, které zavazuje Kodex Rady pro reklamu. Kodex je aktualizován tak, aby odpovídal společenské poptávce a novým trendům v komunikaci. Jeho ustanovení jdou nad rámec zákonné regulace. Případné prohřešky řeší arbitrážní komise RPR. Ta také posuzuje návrhy reklamy ještě před realizací, pokud o to zadavatel nebo jeho agentura požádá.

RPR se také věnuje vzdělávání profesionálů a osvětě zaměřené na etiku reklamy. V loňském roce RPR oslavila 30 let existence, během kterých spoluvytváří stabilní a předvídatelné prostředí pro hospodářskou soutěž.