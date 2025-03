Prestižní vzdělání pro zaneprázdněné profesionály: MBA online na Business Institutu

Prestižní Business Institut s více než 15letou historií přichází s možností online studia MBA, které je plně srovnatelné s klasickou kombinovanou formou studia. Získejte prestižní manažerské vzdělání pohodlně, bez nutnosti osobní účasti na přednáškách a s maximální flexibilitou.

Studiem k větším profesním možnostem

Pokud jste manažer, podnikatel, specialista nebo vedoucí zaměstnanec, pravděpodobně už dobře víte, že kvalitní vzdělání je klíčové pro profesionální růst. Online MBA studium na Business Institutu je navrženo tak, aby bylo maximálně praktické a okamžitě aplikovatelné do praxe.

Výuka probíhá prostřednictvím moderních video přednášek a e-learningových materiálů, které mají studenti k dispozici kdykoli a kdekoli díky Studentské sekci. Takto si lze studium přizpůsobit vlastnímu životnímu stylu a profesním závazkům bez nutnosti dělat kompromisy.

© Canva

Široká nabídka programů

Business Institut nabízí až 23 online MBA programů, což umožňuje studentům vybrat si obor, který nejlépe odpovídá jejich profesním potřebám a cílům. Od managementu, financí, marketingu a podnikání až po IT management či zdravotnictví – každý si najde ideální studijní program.

Pohybujete se v reklamě či marketingu? Právě pro marketingové specialisty bude ideální volbou program MBA Marketing a reklama, MBA PR a komunikace, případně čerstvá novinka MBA Manažerská komunikace.

Pro ty, kdo preferují osobní kontakt, jsou všechny online programy k dispozici také i v kombinované verzi s výukou jednou měsíčně v podvečerních hodinách v pražských Vršovicích.

Bonus: literatura ke studiu zdarma

Kvalitní vzdělání vyžaduje také přístup k odborným informačním zdrojům. Proto mají studenti Business Institutu po celou dobu studia zajištěn přístup k rozsáhlé knihovně, která disponuje až milionem online titulů.

Vedle toho mají studenti k dispozici všechny potřebné studijní materiály včetně sylabů, prezentací a videí, které jim usnadní pochopení problematiky a přípravu na postupové a závěrečné práce.

Novinka: specializované kurzy pro studenty i veřejnost

Business Institut neustále inovuje a rozšiřuje svoji nabídku vzdělávání. Novinkou jsou interaktivní kurzy vedené odborníky z praxe. Tyto kurzy jsou vhodné pro studenty, absolventy i širokou veřejnost, která si chce rozšířit své znalosti ve specifických oblastech.

Každý kurz můžete absolvovat samostatně nebo využít nabídky účasti v rámci jednoho tematického bloku za výhodnější cenu. Možnosti profesního seberozvoje jsou různorodé, závisí na zájemcích, jestli jim víc vyhovuje online nebo prezenční forma.

Není jedno, na které škole MBA získáte

Ukazatelem kvality a dalším kritériem při výběru MBA školy jsou i její akreditace a členství v mezinárodních organizacích, které garantují kvalitu vzdělávání. I na tomto poli má Business Institut silnou pozici.

Za zmínku stojí britská mezinárodní prestižní akreditace ASIC, nebo samotné členství v americké asociaci ACBSP, která podle přísných kritérií dohlíží na kvalitu škol a vzdělávacích programů, případně akreditace IADL, která zajišťuje kvalitu distančního a online vzdělávání v mezinárodním měřítku.

Tematické přednášky jako bonus

Několikrát v roce mají zájemci možnost absolvovat tematické přednášky na různá témata, která potřebuji dále rozvíjet v profesním nebo osobním životě.

V rámci online semináře na téma „Marketing není jen reklama“ se účastníci dozvěděli o základech marketingu, zabývali se také produktem z marketingového hlediska a vizuální identitou značky, resp. brandingu.

Dále si představili digitální marketing a jeho nástroje (SEO, PPC, obsahový marketing, e-mail marketing, sociální média). Podívali se na marketingový koncept SEE – THINK – DO – CARE a jeho reálné využití v byznysové a marketingové praxi.

Business Institut: záruka kvality a tradice

Business Institut je stabilní značkou na trhu manažerského vzdělávání už více než 15 let. Je synonymem kvality, inovativního přístupu a flexibilního studia, které respektuje časové možnosti zaneprázdněných profesionálů. Studium MBA na Business Institutu je investicí, která se vám mnohonásobně vrátí v podobě kariérního růstu, nových kontaktů a odborných znalostí.

Přihlaste se ještě dnes

Nezmeškejte svou příležitost k získání prestižního titulu MBA – studujte pohodlně, efektivně a online. Vyberte si svůj ideální program, vyplňte přihlášku ještě dnes a staňte se součástí komunity úspěšných manažerů a odborníků.