Rostoucí český fintech Fidoo má nového CEO, stal se jím Jiří Švejcar

Společnost Fidoo, která malým a středním českým podnikům pomáhá zjednodušovat agendu finančních týmů, oznámila změnu na pozici CEO. Od března ji povede Jiří Švejcar, zkušený expert s více než pětadvacetiletou praxí v oblasti financí a digitálních transformací.

Cílem nového CEO bude navázat na úspěchy Petra Herzmanna a podpořit další růst fintechu, který firmám usnadňuje správu provozních výdajů a přináší férové řešení pro dlouhodobě výhodné směnné operace a zahraniční platby.

Expanze pod novým vedením

Jiří Švejcar (na fotografii uprostřed) přichází do čela Fidoo s bohatými zkušenostmi z předních konzultačních firem, jako jsou Boston Consulting Group, Accenture a Arthur D. Little. V těchto společnostech vedl projekty zaměřené na digitální transformace, strategický růst a expanze na nové trhy, a to nejen v Česku, ale i na mezinárodní úrovni.

Jeho odborné znalosti a zkušenosti s rozvojem fintechových firem budou klíčové pro další růst Fidoo, která v loňském roce rozšířila své portfolio o firemní devizové operace, čímž posunula hranice své působnosti nad rámec správy drobných firemních výdajů.

„Fintech mě vždy fascinoval, je to kombinace technologií, inovací a chytrých řešení, která firmám usnadňují život. Když jsem se setkal s Pavlem a týmem Directu, hned mi bylo jasné, že tohle je prostředí, kde se věci dělají s opravdovým nasazením a smyslem. Fidoo má vybudovaný tým a solidní základy pro další růst – a to mě nadchlo. V celém projektu vidím obrovský potenciál. Těším se, až se k týmu připojím a společně posuneme Fidoo zase o kus dál,“ říká Jiří Švejcar.

„Jirka naváže na skvělou práci Petra Herzmanna, který Fidoo od roku 2016 úspěšně vedl, a pustí se do nových výzev. Do našeho týmu přináší vynikající zkušenosti a jeho přístup k byznysu je v dokonalém souladu s naší firemní kulturou,“ komentuje Pavel Řehák, CEO skupiny Direct.

Dosavadní CEO Fidoo, Petr Herzmann, zůstává i nadále klíčovou součástí skupiny Direct. Svými bohatými zkušenostmi bude přispívat k rozvoji nových byznysových projektů, přičemž se zaměří především na podporu Fondee, která je součástí skupiny od loňského podzimu.

„Naší ambicí je i nadále rozšiřovat portfolio služeb ve Fidoo a expandovat s nimi i na zahraniční trhy. Jirkovi budu plně k dispozici nejen během transformační fáze a těším se na vzájemnou spolupráci,“ doplňuje Petr Herzmann.

Ze startupu zavedeným fintechovým hráčem

Fidoo je v černých číslech a stále roste. Podle výroční zprávy za rok 2023 vzrostly výnosy o více než 50 procent, čímž poprvé překonaly hranici 100 milionů korun. V rámci Mastercard Awards 2025 získalo Fidoo prvenství v kategorii fintechových inovací pro malé a střední podniky.

Fidoo se ze startupu proměnilo v silnou fintechovou společnost s více než stočlenným týmem, který dnes pomáhá více než 1300 firmám řídit a zjednodušovat jejich finanční agendu.

K Expense Managementu (řešení pro správu provozních výdajů) loni přidalo zahraniční platby a směnu měn, čímž se posunulo o krok dál ke komplexní fintech platformě a především strategickému partnerovi firem, který narušuje status quo tradičně netransparentního českého devizového trhu.