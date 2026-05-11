Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Válka o leták má nová pravidla: Privátky přepisují hru

  • Advertorial

Akční leták už není jen o slevách. Stále častěji v něm značky soupeří hlavně s vlastními produkty řetězců.

Akční leták je pro marketéry stále jedním z největších marketingových kanálů. Z jeho papírové „výkladní skříně“ se ale v posledních letech stalo nelítostné bojiště s novými pravidly. Dnes už nerozhoduje jen sleva, ale hlavně to, s kým vlastně bojujete. A tím je stále častěji samotný řetězec.

Český trh je v rámci Evropy unikátní svou závislostí na promocích. Kdo v Česku není v letáku, jako by pro velkou část zákazníků neexistoval.

Ještě před pár lety v této disciplíně soutěžily hlavně zavedené značky mezi sebou. Dnes je ale situace dramaticky jiná. Do ringu vstoupil nový, silný hráč – vlastní značka řetězce. A nehraje podle stejných pravidel.

ObdobíPodíl privátních značek v letáku
2021/2221,2%
2022/2322,4%
2023/2431,7%
2024/2536,5%
2025/2631,7%

Vzestup privátních značek: Už ne host, ale stálý nájemník letáku

Naše analýza letáků ukazuje jasný trend. Podívejme se na to na příkladu z kategorie těstovin. Zatímco v roce 2021 patřilo vlastním značkám (často nazývaným „privátky“) zhruba každé páté promoční místo v letáku (21 %), dnes je to už každé třetí místo (32 %). Privátní značka už není jen levná alternativa na zadních stranách. Dnes stojí hrdě na stejné stránce jako Barilla nebo Panzani a bojuje o stejného zákazníka.

A bojuje chytře – zatímco zavedené značky musejí zákazníka lákat na výrazné slevy (v průměru o 12 procent větší než u privátek), privátní značka sází na konstantní přítomnost a nízkou cenu. Nepotřebuje křičet „sleva 50 %“, stačí jí nápis „naše cena“ nebo „výhodně“. Její největší zbraní je, že v letáku není jako host – je v něm jako stálý nájemník.

Umístění v letáku: kdo je vidět a kdo se ztrácí

Umístění v letáku bylo vždy strategickou veličinou, dnes se ale pravidla mění. Už nebojujete jen s konkurenční značkou, ale s privátkou samotného řetězce, která „hraje doma“. Viditelnost je klíčová a rozdíly mezi značkami jsou propastné. Například Panzani se na prvních třech stranách letáku objeví ve 38 % případů, zatímco tradiční české Rosické těstoviny jen ve 13 %. To je obrovský rozdíl ve vizibilitě, který může rozhodnout o úspěchu celé promoce.

Jak řídit letákovou investici, aby se neminula účinkem?

Tato nová realita – kde každý klíčový řetězec hraje úplně jinou hru, tisíce promočních oken, různé pozice, mechaniky a sezonní vlny – je pro brand manažery prakticky nečitelná. Jak tedy efektivně řídit svou – pro mnohé tu největší – marketingovou investici?

Právě proto jsme v Ipsosu vyvinuli Ipsos AI Promo Tracker. Je to nástroj, který pomocí umělé inteligence automaticky skenuje letáky a převádí je na přehledná, strukturovaná data. Místo manuálního listování a odhadů získáte okamžitou odpověď na klíčové otázky: Kdo je v akci vedle mě? Na které straně? S jakou cenou a proti jaké konkurenci?

Letáková promoce už není jen otázka kolik slevit. Je to otázka kdy, kde, vedle koho a na kolikáté stránce. A bez nástroje, který to dokáže jednoduše ukázat a porovnat, řídí výrobce svou nejdražší marketingovou investici poslepu.

Picture of Externí autor

Externí autor

Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-19
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-19
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Big data Network Abstract concept
Média a trh
Když rozhodují stroje: Co skutečně přinesla AI do marketingu?
Ai generative
Média a trh
Slovo, které jsme dlouho skoro nepoužívali: Veřejnoprávnost
Hejt není názor
Online a social
Hejt jako nákladová položka digitální ekonomiky. Vyplácí se nenávist?

MAM Exkluzivně v časopise

1981 secondhand
Komunita a lidé
Merch ze sekáče? Vedle udržitelnosti hraje roli i originalita
Global communication network concept
Média a trh
Svoboda tisku klesla, hlásí Reportéři bez hranic
Lukáš Sedláček
Komunita a lidé
Sedláček: AI nás nezničí. Může nás ale odnaučit být lidmi
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
Ondřej Hubatka Mineli
Komunita a lidé
Šéf marketingu značky Sencor zakládá agenturu
CS Wolt Plzeň_hlavní obrázek
Kreativita a kampaně
Z jídla k nákupům: Wolt v Plzni posunul vnímání značky
MAM Souboj spotů duben
Akce a soutěže
Dubnový MAM Souboj spotů nabízí šest premiérových reklam. Vyberte nejlepší
Václav Moravec
Analýzy a data
Kdo jsou největší čeští „newsinfluenceři“?
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ