Everbot spustil AI multiplatformu s vlastními asistenty. Vylepšil také Superchat, který řídí přes 50 AI modelů

Česká AI multiplatforma Everbot, která zpřístupňuje desítky modelů umělé inteligence, uvolnila zásadní aktualizaci. Nová verze Everbotu přináší vlastní AI asistenty, přepracovaný Superchat řídící přes 50 AI modelů a nové rozhraní.
Od svého spuštění v roce 2024 se Everbot posunul od chatovacího rozhraní do podoby komplexní základny pro práci s umělou inteligencí. Nová verze platformy přináší kompletně přepracované uživatelské rozhraní, které zpřístupňuje AI nástroje v jednom funkčním celku. Zahrnuje nové AI asistenty a vylepšený Superchat, který uživatelům maximálně usnadňuje práci s AI včetně iterace výsledků napříč jednotlivými jazykovými a grafickými modely. Everbot vylepšil také vizuální zpracování rozhraní a úpravou prošlo i logo multiplatformy.
„S novou generací Everbotu přichází také nová filozofie. Od platformy, která uživatelům odemyká desítky AI modelů, se posouváme k řešení, které je kompletně propojuje do jednoho funkčního celku. Uživatelé díky tomu mohou pomocí svojí ‚AI základny‘ řídit všechny AI procesy a zadání, a to bez jakékoliv závislosti na konkrétním modelu. S Everbotem tak chceme nejen v Česku, ale brzy i na zahraničních trzích definovat nový směr přístupu k AI a pracovním procesům a návykům v rámci demokratizovaného prostředí,“ komentuje Roman Berglowiec, CEO společnosti Everbot.
Vlastní AI asistenti a inteligentní výběr modelu v Superchatu
Vylepšené rozhraní Everbotu nabízí zásadní novinku v podobě AI asistentů. Pomocí nich si mohou uživatelé nastavit vlastní AI pomocníky, kteří si budou pamatovat celý kontext konverzace nebo projektu. Může jít například o sortiment e-shopu, tón komunikace značky, styl psaní newsletterů nebo pravidla pro vytváření příspěvků na sociální sítě. Při každém dalším použití pak není nutné vše opakovaně definovat v rámci promptu. AI asistentu budou do budoucna fungovat napříč desítkami modelů, které Everbot zpřístupňuje.
Další stěžejní novinkou je přepracovaná funkce automatického výběru nejvhodnějšího modelu, který řídí vlastní chatovací rozhraní. Vylepšený Superchat na základě zadání sám vyhodnotí, který model zvládne daný úkol nejlépe. Uživatel se tak nemusí starat o technické detaily a může se soustředit pouze na výsledek.
„Každý z desítek dostupných jazykových a generativních modelů má jiné silné stránky – některý exceluje v psaní textů, jiný v datových analýzách, další při práci s multimédii. Pro běžného uživatele je přitom obtížné se v nabídce orientovat a rozhodovat se, kdy použít Claude 4.7 Opus, kdy se hodí spíše GPT-5.5 a v čem je nejlepší Gemini 3.1. Nové rozhraní jim tuto volbu usnadní,“ dodává Berglowiec.
Nová verze multiplatformy Everbot by také měla umožnit sdílet a porovnávat výstup napříč jednotlivými modely v rámci dalších promptů. Uživatelé tak budou moci výsledky postupně vylepšovat a přepracovávat bez toho, aby bylo nutné, jako při práci s jednotlivými izolovanými AI modely, přeskakovat mezi různými nástroji a platformami.
Jedna základna místo desítek záložek
Nové rozhraní Everbotu reorganizuje celé pracovní prostředí do čtyř jasně oddělených sekcí – AI Chat, AI Grafika, AI Video a AI Audio. Přibyla také osobní knihovna výstupů nazvaná Moje tvorba, kde má uživatel kdykoli přehled o všem, co kdy vytvořil. Pro nové uživatele je připravený interaktivní průvodce, který se spustí po prvním přihlášení.
„Everbot už dávno není jen chatovací nástroj. Stala se z něj komplexní platforma, na které lidé staví stále větší část své každodenní práce. S Everbotem vytvářejí texty, grafiku a videa nebo kompletně řídí firemní marketingové aktivity. Nové funkce v čele s AI asistenty, kteří drží kontext zadání, a automatickým výběrem nejvhodnějšího modelu, dělají z AI skutečného kolegu pro náročné úkoly,“ říká Berglowiec.
Nová generace platformy Everbot je dostupná všem stávajícím i novým uživatelům okamžitě po přihlášení na webu www.everbot.cz. K dispozici je také bezplatná zkušební verze.