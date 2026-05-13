Češi chtějí slevy, ne jejich omezování státem. Akční letáky dál výrazně ovlivňují nákupní chování, zjistil průzkum

Češi milují slevy a odmítají případné zásahy státu do jejich podoby. O akčních nabídkách se přitom stále nejčastěji dozvídají z tištěných letáků, které výrazně ovlivňují, kdy, kde a co nakoupí. Téměř polovina domácností na nové letáky cíleně čeká a teprve poté plánuje nákupy. Polovina Čechů kvůli atraktivní nabídce běžně mění obchod a téměř dvě třetiny přiznávají, že je letáky motivují zkoušet nové značky produktů. Ukazuje to průzkum agentury MNForce pro Českou distribuční, největšího distributora tištěných letáků v České republice ze skupiny Vltava Labe Media.
Postoj Čechů k případným zásahům státu do výše slev nebo četnosti slevových akcí v obchodech je spíše odmítavý. Zásahy státu odmítá bezmála polovina domácností, přičemž čtvrtina Čechů s tím dokonce striktně nesouhlasí. Zastánci regulace tvoří výrazně menší skupinu. Celkový souhlas s ní vyjádřilo méně něž 30 procent dotázaných. Zbylých 26 procent respondentů nemá jednoznačný názor.
Skeptičtější jsou především lidé ve věku 40–59 let a obyvatelé větších měst, kteří s akčními nabídkami aktivně pracují a nechtějí, aby stát zasahoval do cenotvorby. Naopak o něco otevřenější regulaci jsou starší a ekonomicky zranitelnější domácnosti, které v ní mohou vidět záruku férovosti a větší transparentnosti.
„Češi slevy intenzivně využívají a nechtějí, aby stát zasahoval do toho, jak často a v jaké výši je obchodníci nabízejí. Větší důvěru mají ve vlastní rozhodování a konkurenci mezi řetězci,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Senohrábek, manažer geomarketingu a datový specialista České distribuční.
Hlavním zdrojem slev jsou tištěné letáky
Při hledání slev a akčních nabídek se Češi stále nejvíce spoléhají na tištěné letáky. Jako hlavní zdroj nákupních informací je uvádí zhruba 40 procent domácností. Druhou nejoblíbenější volbou jsou online letáky (25 procent) a třetí příčku zaujímají mobilní aplikace obchodních řetězců, které využívá přibližně pětina Čechů. Další zdroje jako webové stránky řetězců, srovnávače cen nebo sociální sítě hrají spíše okrajovou roli.
Pro polovinu českých domácností fungují letáky jako nákupní kalendář, resp. signál, že nastal čas vyrazit na větší nákup. Celkem 45 procent lidí uvádí, že s nákupem záměrně čekají na den vydání nových letáků a teprve poté se rozhodují, kdy a kde nakoupí. Přibližně stejný podíl domácností nakupuje spíše podle aktuální potřeby, zatímco jen 8 procent Čechů akční nabídky při plánování nákupu vůbec nezohledňuje.
„Tento vzorec chování je typický především pro domácnosti v menších obcích a pro starší věkové skupiny, které mají tendenci nákupy více plánovat dopředu. Pro obchodníky to má jednoznačný praktický dopad – den vydání letáku pravidelně přivádí do prodejen více zákazníků než jiné dny,“ dodává Senohrábek.
Rozhoduje hlavně konečná cena
Průzkum potvrdil, že Češi se při nákupech chovají velmi pragmaticky. Při prohlížení letáků se 40 procent domácností soustředí především na finální cenu produktu, tedy kolik skutečně zaplatí. Na druhém místě jsou slevy na oblíbené nebo známé produkty (30 procent). Samotná výše slevy v procentech má mnohem menší význam a zajímá pouhých 7 procent respondentů, podobně jako nové či sezónní produkty.
Akční nabídky v letácích výrazně ovlivňují i volbu konkrétního obchodu či produktu. Více než polovina Čechů uvádí, že je leták alespoň někdy přiměl navštívit jiný obchod, než původně plánovali. Přibližně 42 procent lidí takto nakupuje občas a 10 procent dokonce často. Ještě výraznější je vliv na výběr produktů. Zhruba 64 procent Čechů přiznává, že díky zajímavé nabídce v letáku vyzkoušeli jinou značku, než běžně kupují, z toho 12 procent dokonce pravidelně.
„K experimentování se značkami mají blíže mladší věkové skupiny a obyvatelé větších měst, kde je širší nabídka. V menších obcích hraje sice větší roli dostupnost prodejen, ale i tam dokážou atraktivní akční nabídky „přetáhnout“ zákazníka ke konkurenci,“ uzavírá Senohrábek.
Shrnutí v číslech
- Bezmála polovina Čechů odmítá regulaci slev státem, 30 procent lidí ji podporuje a zbytek nemá jasno.
- Hlavní zdrojem slev a akčních nabídek jsou pro Čechy stále tištěné letáky (40 procent), následované online letáky (25 procent) a mobilními aplikacemi obchodních řetězců (20 procent).
- Polovina domácností čeká s větším nákupem na den vydání nových akčních letáků.
- 40 procent Čechů sledují především finální cenu produktů, 30 procent lidí zajímají slevy na oblíbené položky
- Každý druhý Čech neváhá změnit obchod kvůli atraktivní akční nabídce
- Letáky motivují 64 procent Čechů vyzkoušet nové značky produktů