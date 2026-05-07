Češi chtějí nakupovat blízko domova. Nákupní parky v Česku rostou nejrychleji za posledních 15 let

Nákupní parky (retail parky) v Česku rychle nabírají na objemu, už tvoří téměř třetinu všech moderních maloobchodních ploch. V roce 2025 na trh přibylo 82 400 metrů čtverečních nových nebo rozšířených retail parků a jejich expanze zrychluje. Celkově developeři plánují v tomto roce dodat na trh 19 nákupních parků s celkovou plochou téměř 90 tisíc metrů čtverečních. Vyplývá to z dat společnosti Cushman & Wakefield.
Český maloobchod prochází tichou, ale zásadní proměnou. Zatímco ještě před několika lety dominovaly velké nákupní destinace, dnes se těžiště každodenních nákupů přesouvá blíž k místu bydliště. Segment retail parků se v roce 2025 stal jedním z hlavních motorů tohoto posunu a jejich význam na trhu dále roste.
Ke konci roku 2025 dosáhla celková plocha nákupních parků v České republice téměř 1,4 milionu m², což představuje přibližně třetinu všech moderních maloobchodních ploch. Jen během loňského roku bylo dokončeno nebo rozšířeno zhruba 82 400 m² retail parků, což je nejvíce za posledních patnáct let.
„Retail parky dlouhodobě posilují svoji pozici na trhu maloobchodu a zákazníci si je oblíbili pro rychlé a praktické nákupy. Jsou také atraktivním produktem pro developery nebo investory, protože v průběhu posledních pěti let prokázaly odolnost proti výkyvům trhu. A to i zásadním jako byl covid nebo vysoká inflace v nedávných letech. Výstavba nových parků bude jistě ještě několik let pokračovat,“ říká Jan Čížek, partner a vedoucí týmu nákupních parků, Cushman & Wakefield.
Největším loni dokončeným projektem byl nový nákupní park RP Kozomín s celkovou prodejní plochou 14 700 m² a 23 obchodními jednotkami. Dalším významným projektem byla nová výstavba RP Neratovice-Byškovice s plochou 8 100 m² s 15 obchodními jednotkami. U obou těchto retail parků počítá developer s budoucím rozšířením. Třetím největším loňským projektem je nová výstavba retail parku OC Klokan Uničov s celkovou plochou 6 900 m² a 12 obchodními jednotkami.
Rozvoj nákupních parků se nezastavuje ani v letošním roce. Do konce roku 2026 by měly být dokončeny další desítky projektů. Tyto nové parky navazují na již existující síť a dále posilují dostupnost maloobchodních služeb v regionech.
Tabulka 1: Největší nákupní parky dokončené v Česku v roce 2025
|Název projektu
|Typ
|Developer
|Velikost (m2)
|RP Kozomín
|Nový
|PORTIN
|14,700
|RP Neratovice-Byškovice
|Nový
|PORTIN
|8 100
|OC Klokan Uničov
|Nový
|KLM real estate
|6 900
|RP Litavka
|Nový
|PORTIN
|6 200
|RP Terezín
|Nový
|PORTIN
|5 300
„Nejaktivnějším hráčem na poli nové výstavby je bezpochyby společnost PORTIN, která stojí za většinou nových projektů v roce 2026, a podobné to bude i v roce 2027. Hlavními oblastmi nové výstavby jsou rozšiřování dominantních projektů v dané spádové oblasti, např. Aventin Jihlava, RP Kozomín nebo RP Zálabí Kolín, a také zahušťování mapy menšími projekty v menších městem kolem deseti tisíc obyvatel. Typická velikost projektů v těchto městech je přibližně 2 000 až 3 000 metrů čtverečních,“ vysvětluje Čížek.
Graf 1: Nově dokončené nákupní parky v Česku
Růst nákupních parků je zřetelný především mimo velká města. Nejvíce projektů je nyní ve výstavbě v Ústeckém a Jihočeském kraji.
Největší koncentrace projektů je dlouhodobě ve Středočeském kraji, kde se nachází více než padesát retail parků o celkové ploše přibližně 190 000 m², zatímco v přepočtu na 1 000 obyvatel dominuje Olomoucký kraj. Silnou aktivitu vykazuje také Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj, ale nové projekty přibývají prakticky ve všech regionech České republiky. Pro rok 2026 developeři plánují dokončit 19 retail parků s celkovou plochou přes 88 000 m².
Specifickým rysem současné výstavby je zaměření na menší a středně velká města, často s populací v řádu jednotek až nižších desítek tisíc obyvatel. Právě zde retail parky reagují na poptávku po rychlém, dostupném a přehledném nákupu bez nutnosti cestovat do vzdálenějších center.
Struktura retail parků se dlouhodobě stabilizuje kolem obchodů každodenní potřeby. Dominují zejména potravinové řetězce, drogerie, diskontní prodejny, lékárny a obchody s vybavením do domácnosti. Tento mix odpovídá změně spotřebitelského chování, kdy zákazníci kladou důraz na úsporu času, jednoduchou orientaci a dostupnost autem i pěšky.
Graf 2: Saturace nákupních parků v Česku na 1 000 obyvatel (v m²)
„Vyšší saturace retail parky je typická pro kraje, kde se nenachází více velkých měst nad 50 tisíc obyvatel a zároveň jde o rozsáhlejší regiony s převahou měst o velikosti 15 až 25 tisíc obyvatel. Příkladem jsou Olomoucký, Jihočeský, Karlovarský kraj nebo Vysočina. Větší vzdálenost do velkých měst s obchodními centry motivuje obchodníky otevírat nové prodejny i ve městech, která by například v okolí Prahy nebo Brna nezvažovali,“ dodává Čížek.
Mezi největší vlastníky retailových parků patří společnost Saller, která v České republice vlastní zhruba 16 procent z celkové plochy retail parků, druhým největším vlastníkem je společnost Intercora s 13procentním podílem.
Graf 3: Přehled největších vlastníků nákupních parků
Podle realitněporadenské společnosti Cushman & Wakefield tak nákupní parky potvrzují svou roli jednoho z nejstabilnějších a nejlépe čitelných segmentů českého maloobchodu, který reaguje především na každodenní potřeby obyvatel a dlouhodobé změny v jejich nákupním chování.