Beauty a zdraví táhnou e-commerce. Alza v této kategorii výrazně posiluje

Kategorie beauty a zdraví patří dlouhodobě mezi nejrychleji rostoucí segmenty online prodeje a stále výrazněji se prosazuje i v Česku. Zákazníci si na Alze každoročně pořizují kosmetiku, doplňky stravy i další produkty ze segmentu zdraví za miliardy korun a tento segment se tak stává jednou z klíčových růstových oblastí firmy.

Zákaznické chování se dynamicky mění a přesun nákupů do online prostředí se naplno projevuje i v oblastech, které dříve dominovaly kamenným prodejnám. Češi dnes běžně nakupují kosmetiku, parfémy nebo doplňky stravy online a následují tak globální trend, jehož jasným důkazem je například americký trh, kde se jedním z dominantních hráčů v oblasti online beauty stal Amazon. 

„Beauty a zdraví je pro Alzu jedna z klíčových růstových oblastí. Vidíme, že zákazníci už k nám nepřicházejí jen pro elektroniku nebo běžnou drogerii, ale stále častěji i pro prémiovou kosmetiku, dermokosmetiku, parfémy a produkty péče o zdraví. Tento segment systematicky rozvíjíme a dlouhodobě posilujeme tak, aby Alza byla pro zákazníky přirozenou volbou i v této kategorii,“ uvádí PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská.

Jedním z hlavních důvodů růstu je kombinace široké nabídky, důvěryhodného nákupního prostředí a vysoké dostupnosti. Zákazníci oceňují možnost vybírat z desítek tisíc produktů napříč tisíci značkami, porovnat si varianty na jednom místě, využít zákaznické recenze a nechat si zboží rychle doručit domů nebo do více než 3 500 AlzaBoxů po celé republice.

„Přesun beauty a zdraví do online prostředí nám umožňuje nabídnout zákazníkům mimořádně široký sortiment, který by se do běžné prodejny ani nevešel. V současnosti u nás najdou přes 38 tisíc produktů napříč dvěma tisícovkami značek,“ doplňuje Čeřovská.

Co konkrétně Češi v segmentu krásy a zdraví nakupují nejvíce?

Mezi nejžádanější segmenty patří především doplňky stravy, parfémy, dermokosmetika, profesionální vlasová péče a inovativní a specializované produkty. Ukazuje se tak, že zákazníci čím dál častěji nakupují produkty z celé šíře kategorie beauty a zdraví.

Podle analýzy NÁRODNÍCH DAT (NADA Research) nakupují respondenti kosmetiku 1x za 3 měsíce (28 procent), jednou měsíčně ji nakupuje čtvrtina (24 procent). 100procentní účast na všech nákupech drogerie a kosmetiky ve své domácnosti má 36 procent respondentů. Této odpovědi výrazně dominují ženy (53 procent) oproti mužům (19 procent).

Proměňuje se také struktura nákupů. Zatímco u běžné spotřební drogerie jde spíše o menší objednávky, u prémiové beauty péče a parfémů dosahuje průměrná hodnota objednávky přibližně trojnásobku. Výrazně roste také zájem o pánskou kosmetiku. Top značky v této kategorii, včetně parfémů, zaznamenávají průměrný růst o více než 50 procent. Současně se naplno potvrzuje i další trend: luxusnější a prémiovější péče už není výsadou kamenných prodejen. Zákazníci si ji dnes stále častěji vybírají a nakupují i online.

Na tento vývoj reagují i samotné značky. Například L’Oréal dlouhodobě posiluje své aktivity v online prostředí a rozšiřuje distribuční kanály také prostřednictvím Alzy.

„Online nákup kosmetiky už není jen trend – stal se přirozenou součástí života. Partnerství s Alzou je pro nás logickým krokem: zákazníci zde najdou pohodlí moderního nakupování i jistotu, že sahají po značkách, kterým mohou důvěřovat. Naše produkty jsou podloženy vědou a desítkami let výzkumu. Díky spolupráci s největší českou e-commerce platformou jsou dostupné každému ve špičkové kvalitě a spolehlivosti, na kterou jsou zákazníci u L’Oréalu zvyklí,“ říká Aggeliki Zarra, ředitelka divize profesionálních produktů českého L’Oréalu.

Podle dat Ad Intel společnosti Nielsen v segmentu dekorativní kosmetiky měla za poslední rok nejsilnější inzerci značka Maybelline s ceníkovou hodnotou* využitého reklamního prostoru ve výši 86 milionů Kč. Druhý největší objem inzerce měla značka L’Oréal Paris (78 milionů Kč) a třetí MAX FACTOR (69 milionů Kč).

„Představa, že si některé produkty musí zákazník před nákupem vždy osobně vyzkoušet nebo k nim přivonět, dnes rychle ustupuje. S rostoucí důvěrou v online prostředí zákazníci stále častěji nakupují beauty a zdraví právě na internetu a na Alze za tento segment utrácejí miliardy korun ročně,“ uzavírá Čeřovská.   

*Ceníková hodnota není ekvivalentem reálných (čistých investic do nákupu reklamního prostoru (na reálnou cenu, kterou firmy za nákup reklamního prostoru skutečně zaplatí, má vliv řada faktorů jako celkový objem nakoupeného prostoru, uplatnění slev, barterové spolupráce a podobně). Reporting ceníkových hodnot reklamního prostoru ovšem spolehlivě zachycuje vývoj a trendy současného reklamního trhu (umožňuje např. porovnávat jednotlivé zadavatele, média nebo odvětví mezi sebou apod.).

Tisková zpráva

Tisková zpráva

