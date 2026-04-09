Trh online reklamy stabilně roste: v roce 2025 o 10,6 procent na 70,7 miliard korun

Online reklama v roce 2025 dosáhla téměř 71 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 10,6 procent. Rostly všechny formy online reklamy – display reklama (+10,7 procent), reklama ve vyhledávání (+10 procent) i katalogy a řádková inzerce (+11,4 procent). Odhad růstu pro rok 2026 je 7,4 procent. Vyplývá to výzkumu inzertních výkonů internetové reklamy, který pro Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) realizuje agentura Median.

Zadavatelé v roce 2025 investovali do internetové reklamy rekordních 70,7 miliard korun v kombinaci ceníkových a čistých cen. Jde o historicky nejvyšší částku, která znamená meziroční nárůst o 10,6 procent a potvrzuje dlouhodobý růstový trend v online inzerci.

„Digitální trh stále roste vlivem více faktorů. A není to jen oživení ekonomiky v roce 2025. Lidé na internetu utrácejí stále více peněz, takže přirozeně roste i objem prostředků směřujících do marketingu a reklamy, které toto nákupní chování podporují. Objem online inzerce sílí i díky růstu ceny jednotlivých formátů. Zajímavý bude v dalších letech zejména search, který se může dramaticky změnit vlivem rostoucího vlivu AI, kde ale zatím není vykrystalizovaný businessmodel,” komentoval výsledky výzkumu Michal Hanák, předseda předsednictva SPIR.

Pro rok 2026 se očekává podobné tempo, odhadovaný růst o 7,4 procent by mohl přinést celkové investice ve výši 76 miliard Kč. Účastníci výzkumu však tradičně volí spíše opatrné prognózy.

Výkon jednotlivých forem internetové reklamy

Největší část investic směřovala i v roce 2025 do celoplošné (display) reklamy, která dosáhla objemu 51,1 miliardy Kč v kombinovaných cenách. Tento formát zahrnuje jak reklamu v obsahových sítích (např. Seznam Sklik, Google Ads nebo Facebook), tak RTB a nativní formáty.

Na druhém místě zůstává reklama ve vyhledávání s celkovými investicemi 18,2 miliardy Kč v reálných cenách. Katalogové zápisy a řádková inzerce přinesly médiím tržby 1,3 miliardy Kč v ceníkových cenách.

Display reklama meziročně vzrostla o 10,7 procent, vyhledávání o 10 procent. Rostly i katalogy a řádková inzerce, a to o 11,4 procent. Celkový růst internetové reklamy v roce 2025 tak činil 10,6 procent.

