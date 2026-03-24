Za Velikonoce chtějí Češi utratit nejméně za poslední čtyři roky. Zvyky drží, ale tradiční pomlázka je na ústupu

Tradice Velikonoc stále přetrvávají, ale pomalu se k nim přidávají nové inspirované zahraničím, což se týká i tradiční pomlázky, kterou alternuje hledání velikonočních vajíček. Velikonoce se jako pohodový svátek promítají i do nákupních plánů. Průměrná částka, kterou Češi letos plánují utratit, klesla o celých 350 Kč. Potvrzují to data z tradičního průzkumu online supermarketu Košík.cz na vzorku 1 573 domácností z celého Česka.
Letošní Velikonoce českým domácnostem větší zásah do rozpočtu nepřinesou – za kompletní přípravu tohoto svátku, tedy jídlo, koledu, občerstvení nebo výzdobu, plánují stejně jako v loňském roce utratit 2 000 Kč. Alespoň to říká střední hodnota, tedy medián plánovaných útrat. Meziročně ovšem poklesla průměrná plánovaná útrata o 350 Kč na celkových 2 600 Kč. Znamená to, že letos se chystá méně českých domácností utrácet vysoké částky, které statistický průměr běžné zvedají. Zároveň celých 65 procent z domácností, o 10 procent více domácností než loni, chce za Velikonoce meziročně připlatit maximálně do 500 korun.
„Po několikaletém růstu spotřebitelských cen se lidé naučili své nákupy daleko více plánovat a jsou při nich méně impulzivní. Nejde jim jen o akční nabídky a cenu, ale i celkové složení košíku, aby nekupovali zboží, které nepotřebují nebo nestihnou spotřebovat. Platí to zejména pro rodiny s dětmi, které hrají ve velikonočních nákupech zásadní roli,“ vysvětluje Jan Navrátil, obchodní ředitel online supermarketu Košík.cz.
„Prodloužený velikonoční víkend bývá často začátkem grilovací sezóny, která se samozřejmě promítá do skladby plánovaných útrat a jejich výše. Letos Velikonoce vychází na relativně brzký jarní termín, kdy ještě nemusí být ideální grilovací podmínky. Pokud bude výhled počasí pozitivní, dá se očekávat, že své plány lidé ještě přehodnotí, což reálné velikonoční útraty navýší,“ komentuje další možný důvod poklesu plánovaných útrat na Velikonoce.
Tradiční pomlázka je na ústupu
I když je z prodejů přísad na pečení, ale i hotových výrobků nebo vajec patrné, že zájem o tradice stále trvá, zdaleka není tak velký jako dříve. Alespoň nějakou tradici dodržují dvě třetiny dotázaných, ale jak je z výsledků průzkumu patrné, nemusí jít pouze o české zvyky. 6 procent respondentů si dokonce vytvořilo své vlastní tradice a Velikonoce slaví podle nich.
„V Česku se postupně zabydluje zvyk velikonočního zajíčka a hledání vajíček, která ukryl. Podle našich zjištění ho praktikuje skoro pětina dotázaných. Roli v tom hraje celkové přehodnocování tradice pomlázky v Česku, a to zejména z řad nastupujících generací rodičů. Ti totiž často od klasické pomlázky úplně upouští nebo chtějí, aby koledu dostali spravedlivě kluci i holky,“ říká Navrátil.
Jak se k tradici velikonoční pomlázky staví Češi? Dodržuje ji 54 procent, z toho 13 procent ji kombinuje právě s hledáním velikonočních vajíček a 5 % se věnuje čistě hledání vajíček. Problém s pomlázkou nemá 52 procent respondentů, ale u zbytku se setkává s výhradami. 15 procent dotázaných ji dodržuje jen kvůli rodině a svému okolí i přes svou nelibost a 4 procenta se jí vyhýbají z důvodu negativní zkušenosti z minulosti.
Češi neřeší velký úklid ani obří přípravy
Velikonoce se v žebříčku sestavovaném zákazníky Košíku dlouhodobě umisťují jako druhý nejoblíbenější český svátek. Lidé od nich očekávají hlavně klid a pohodu, ať už doma, v přírodě nebo na krátké dovolené či výletech přes prodloužený víkend. Z dotazů mířených na velikonoční úklid vyplynulo, že skoro 35 procent dotázaných mu nevěnuje víc jak tři hodiny času a dalších 31 procent dokonce speciální velikonoční úklid ani neplánuje. Celých 40 procent do tří hodin zmáčkne veškeré další přípravy, jako je pečení, chystání občerstvení, barvení vajíček a další.
„Mile nás překvapilo, že dvě třetiny našich zákazníků na dotaz, co je na Velikonocích nejvíce stresuje, odpověděli, že nic. To jen podtrhuje, že Velikonoce jsou trochu protipólem Vánoc. Nepředstavují pro nás hektické období, ale spíš dobu, kdy chceme zpomalit a vše si pokud možno co nejvíce zjednodušit. Vidíme to ostatně i v nákupním chování posledních let, když naši zákazníci stále častěji místo pečení volí hotové výrobky jako beránky nebo štoly. Tabu už není si s nákupem nechat přivést i hotovou pomlázku. Velký úspěch měly na Košíku ručně pletené od rodinné firmy z Dobříše,“ dodává Navrátil.
Klecovým vajíčkům letos odzvoní
I když se vztah k Velikonocím a jejich pojetí postupně mění, některé zvyky přetrvávají. Jedná se zejména o jídlo: přes 65 procent českých domácností si nedovede představit Velikonoce bez velikonočního beránka, 57 procent plánuje na svůj stůl mazanec a 42 procent si dopřeje velikonoční nádivku. Nejistota venkovního grilování vzhledem k termínu na začátku dubna a chladnějšímu počasí ovlivňuje i nákupy alkoholu. Pivo si plánuje dopřát 21,5 procent respondentů, což je o 6 procent méně než loni. Naopak tvrdý alkohol v plánech Čechů meziročně narostl o 3 procenta na 9,6 procent. Spotřeba vína je konzistentní a servírovávat ho bude pětina domácností.
Symbolem Velikonoc a nejžádanějším artiklem jsou samozřejmě vajíčka. Více jak polovina domácností se i letos chystá na malování a zdobení kraslic a vejce jsou i nezbytnou součástí velikonočního vaření a pečení. Stále více domácností přitom volí vejce z volných výběhů, a to i v souvislosti s blížícím se zákazem klecových chovů.
„Košík byl prvním ze supermarketů, který přestal klecová vejce prodávat, a to už v roce 2019. Zájem zákazníků to přitom nijak neovlivnilo. Češi ukazují, že jim etika chovu slepic není cizí, a dlouhodobě tak sledujeme nárůst poptávky po vejcích z volných chovů i bio zemědělství,“ zakončuje Jan Navrátil.