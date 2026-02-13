Zadavatelé a značky
Láska, data a papriková omáčka: Jak vypadá český Valentýn v roce 2026?

Jak v Česku doopravdy probíhají přípravy na Valentýna? Data z vyhledávání Google letos v únoru naservírovala obraz toho, po čem Češi na svátek zamilovaných skutečně touží. S plánováním večera, menu a nápady na poslední chvíli stále více lidem pomáhají AI asistenti.

Absolutním vítězem letošních valentýnských příprav je heslo „filmy na valentýna“. Trend je jednoznačný: večer strávený u filmu vítězí nad návštěvami přeplněných podniků. V těsném závěsu se drží vyhledávání „věci na valentýna na doma“, ale také kreativní aktivity pro celou rodinu, jako je ruční kreslení obrázků. To však neznamená, že by klasické rande zcela vymizelo.

Pokud se Češi rozhodnou vyrazit ven, jejich cílem je letos voda a relaxace. Do top pětky aktivit se probojovala „plavba lodí Praha valentýn“, následovaná wellness pobyty a párovými masážemi.

Nejvyhledávanější aktivity na Valentýna 2026

  1. Filmy na Valentýna
  2. Valentýn výlet
  3. Věci na Valentýna na doma
  4. Obrázky na Valentýna nakreslit
  5. Plavba lodí Praha Valentýn

Nejoblíbenější dárky podle vyhledávání

  1. Přívěsek srdce na Valentýna
  2. Karty na Valentýna
  3. Růže k Valentýnu
  4. Hrnky na Valentýna
  5. Valentýnské ponožky pro muže

Při výběru dárků potvrzují Češi svou pověst pragmatiků s romantickou duší. Ačkoliv žebříčkům stále vévodí klasické přívěsky ve tvaru srdce, medvídci a zlaté šperky, masivní nárůst zaznamenávají dárky denní potřeby. Výrazy „valentýnské ponožky“ a „valentýnské trenýrky“ patří k nejhledanějším položkám počátku valentýnského období. Zdá se, že v roce 2026 je pro mnoho párů vrcholem péče o partnera zajištění tepla a pohodlí. Vedle toho však neztrácí na síle ani tradiční přístup – vysoká poptávka po květinách, jako jsou například růže, naznačuje, že české páry si stále ještě potrpí na klasiku.

Gastronomické překvapení: Místo ústřice kuře na paprice

Zřejmě největší kuriozitou letošních statistik je oblast gastronomie. Čokoláda a víno zůstávají stálicemi, velký návrat však slaví domácí pečení, konkrétně valentýnské perníčky a dorty. S nečekaným úspěchem se však setkalo desáté místo ve vyhledávání receptů: „papriková omáčka na Valentýna“. Zatímco světové trendy často favorizují afrodiziaka jako ústřice, Češi sází na jistotu a poctivou domácí kuchyni.

Nejvyhledávanější jídlo a pití

  1. Čokoláda na Valentýna
  2. Valentýnské srdce recept
  3. Víno na Valentýna
  4. Ozdoby na dort srdíčka
  5. Valentýnské perníčky
  6. Čokoláda pro páry
  7. Valentýnské bonbony
  8. Valentýnské slané srdce recept
  9. Valentýnské drinky
  10. Recept papriková omáčka na Valentýna

MAM Další zajímavé čtení

MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
