Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Influencer monitor: Žebříčku nejznámějších tváří internetu stále vévodí Kovy, druhá je Domi Alagia

© Vít Šimánek, ČTK

Kteří influenceři dosahují mezi tuzemskou mladou generací největší popularity? Podle výsledků nejnovější vlny Influencer monitoru, který každého půl roku připravuje Centrum pro marketingový výzkum a strategický marketing Fakulty podnikohospodářské VŠE, se na prvním místě stále drží Kovy, na druhou příčku se dostala Domi Alagia, a vůbec poprvé se do první pětice za Annu Šulcovou a Sugar Denny probojoval MenT.

Podle Jany Kovářové z Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE výsledky poslední vlny Influencer monitoru naznačují, že řada zavedených jmen sklízí ovoce své léta trvající práce s publikem.

„Kromě Domi Alagie se na vrcholu žebříčku nacházejí tvůrci, kteří v branži působí někdy i dlouho přes deset let. To znamená, že se jim v průběhu času daří udržet si relevanci nejen mezi lidmi, kteří je sledují dlouho, ale také mezi mladšími ročníky. To se evidentně spoustě těm, kteří žebříček ještě před pár lety opanovali, nepodařilo nebo se začali primárně zabývat něčím jiným,” soudí Kovářová.

Na mysli má například Nikol Leitgeb (Štíbrovou), která se léta stabilně držela na prvních příčkách žebříčku, od roku 2024 se ale v reakci na její větší důraz na rodinu a dobročinné aktivity začala posouvat níž a v posledních několika vlnách průzkumu už na vedoucích místech vůbec nefiguruje. „Podobné je to i s Leošem Marešem, jehož přítomnost v první pětici přestala být pár let zpátky samozřejmostí, což pravděpodobně souvisí s jeho nižší aktivitou na sítích,” dodává Kovářová.

První pětice Top of mind (prvních jmenovaných) influencerů dle 13. vlny Influencer monitoru:

  • Kovy
  • Domi Alagia, Anna Šulcová
  • Sugar Denny
  • MenT

Fenomén Kovy

Podle Kovářové je Karel Kovář alias Kovy perfektním příkladem influencera, který umí jít s dobou a tříbit svou tvorbu i skupinu sledujících, včetně těch z řad mladších generací. „Kovy opravdu dokáže pokrýt obrovské množství témat i formátů napříč platformami. Od zábavy na svém Youtubovém kanálu po AZ kvíz či seriózní rozhovory pro komunikační kanály karlovarského filmového festivalu,” vysvětluje.

Podobnosti podle ní lze sledovat i v případě dosud nejlepšího umístění MenT. Jan Macák, pod touto značkou na sítích vystupuje už od roku 2009 a on průběžně svou tvorbu i zaměření inovoval. „Od začátku své tvorby se hodně posunul a je vidět, že se nebojí zkoušet různé typy obsahu. Má i další kanály, jeden například zaměřený hlavně na auta, jeden čistě na hry a hlavní, kde natáčí různé výzvy a vlogy. Tím jak na sítích a youtube vyrostl a pohybuje se na nich 17 let, tak je jednoduše autentický,” míní Kovářová.

„Právě autenticita, dlouhá doba, po kterou na sítích působí a profesionální práce s obsahem i komunitou jsou společné atributy pro Kovyho, Annu Šulcovou, Sugar Denny i MenT,” dodává.

Někdo ji nemá rád, ale všichni ji znají: Domi Alagia

Oproti nim je Domi Alagia na sítích relativním nováčkem. V Influencer monitoru se objevila poprvé koncem roku 2024, a to rovnou na prvním místě, ze kterého na nějaký čas jako dosud jediná v historii měření sesadila Kovyho. Alagia, jejíž náhlý vzestup popularity plyne z její tehdejší účasti v reality show Love Island, se od té doby drží na prvních příčkách žebříčku.

Suverénně první je ve známosti na síti TikTok, se kterou ji spojuje nejvíce respondentů. První příčky obsazuje ale také coby nejméně oblíbený influencer. Vysoké skóre v tomto ohledu opakovaně mívá také Sugar Denny i Anna Šulcová.

Navzdory očekáváním se ale podíl respondentů využívajících TikToku už po několik let nezvětšuje a stagnuje pod 50 procent. Dominantní postavení má Instagram, na kterém má stabilně účet přes 90 procent respondentů, těsně pod 90 procent dotázaných sleduje Youtube a okolo 75 procent jich má profil na Facebooku.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-06
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2026-06
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Ski gates with parallel slalom
Zadavatelé a značky
Hezké, drahé a olympijské
Tinder (iStock)
Online a social
Marketing na Tinderu: Jak na správný match?
Software developer programming code. Abstract computer script code
Online a social
Vibe coding jako praktická dovednost pro marketéry. Jak změní trh?

MAM Exkluzivně v časopise

Zavadilova_impakt
Média a trh
Newstream slaví 5 let. Z ekonomického zpravodajství se rozšířil na multiformátovou platformu
Mluvčí_čhmú
Komunita a lidé
Předpověď, výstrahy i pravděpodobnost růstu hub: Jak komunikuje ČHMÚ?
Portrait Of Woman Vlogging At Home
Online a social
Kodex férového influencera: český trh selhává v ochraně spotřebitele
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
MARK BBDO
Komunita a lidé
MARK BBDO posiluje seniorní tým. V době nástrojů roste hodnota lidských zkušeností
IMG_5851-2
Kreativita a kampaně
Matcha místo kokainu. FURIOSA® spouští kampaň Matcha Is The The New Coke
Leo Prague - Motion team
Kreativita a kampaně
Leo Prague posílil svůj motion tým, je z něj plnohodnotné postprodukční studio
Vodafone výročí
Nezařazené
Vodafone oslavil 20 let na českém trhu
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ