Influencer monitor: Žebříčku nejznámějších tváří internetu stále vévodí Kovy, druhá je Domi Alagia

Kteří influenceři dosahují mezi tuzemskou mladou generací největší popularity? Podle výsledků nejnovější vlny Influencer monitoru, který každého půl roku připravuje Centrum pro marketingový výzkum a strategický marketing Fakulty podnikohospodářské VŠE, se na prvním místě stále drží Kovy, na druhou příčku se dostala Domi Alagia, a vůbec poprvé se do první pětice za Annu Šulcovou a Sugar Denny probojoval MenT.
Podle Jany Kovářové z Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské VŠE výsledky poslední vlny Influencer monitoru naznačují, že řada zavedených jmen sklízí ovoce své léta trvající práce s publikem.
„Kromě Domi Alagie se na vrcholu žebříčku nacházejí tvůrci, kteří v branži působí někdy i dlouho přes deset let. To znamená, že se jim v průběhu času daří udržet si relevanci nejen mezi lidmi, kteří je sledují dlouho, ale také mezi mladšími ročníky. To se evidentně spoustě těm, kteří žebříček ještě před pár lety opanovali, nepodařilo nebo se začali primárně zabývat něčím jiným,” soudí Kovářová.
Na mysli má například Nikol Leitgeb (Štíbrovou), která se léta stabilně držela na prvních příčkách žebříčku, od roku 2024 se ale v reakci na její větší důraz na rodinu a dobročinné aktivity začala posouvat níž a v posledních několika vlnách průzkumu už na vedoucích místech vůbec nefiguruje. „Podobné je to i s Leošem Marešem, jehož přítomnost v první pětici přestala být pár let zpátky samozřejmostí, což pravděpodobně souvisí s jeho nižší aktivitou na sítích,” dodává Kovářová.
První pětice Top of mind (prvních jmenovaných) influencerů dle 13. vlny Influencer monitoru:
- Kovy
- Domi Alagia, Anna Šulcová
- Sugar Denny
- MenT
Fenomén Kovy
Podle Kovářové je Karel Kovář alias Kovy perfektním příkladem influencera, který umí jít s dobou a tříbit svou tvorbu i skupinu sledujících, včetně těch z řad mladších generací. „Kovy opravdu dokáže pokrýt obrovské množství témat i formátů napříč platformami. Od zábavy na svém Youtubovém kanálu po AZ kvíz či seriózní rozhovory pro komunikační kanály karlovarského filmového festivalu,” vysvětluje.
Podobnosti podle ní lze sledovat i v případě dosud nejlepšího umístění MenT. Jan Macák, pod touto značkou na sítích vystupuje už od roku 2009 a on průběžně svou tvorbu i zaměření inovoval. „Od začátku své tvorby se hodně posunul a je vidět, že se nebojí zkoušet různé typy obsahu. Má i další kanály, jeden například zaměřený hlavně na auta, jeden čistě na hry a hlavní, kde natáčí různé výzvy a vlogy. Tím jak na sítích a youtube vyrostl a pohybuje se na nich 17 let, tak je jednoduše autentický,” míní Kovářová.
„Právě autenticita, dlouhá doba, po kterou na sítích působí a profesionální práce s obsahem i komunitou jsou společné atributy pro Kovyho, Annu Šulcovou, Sugar Denny i MenT,” dodává.
Někdo ji nemá rád, ale všichni ji znají: Domi Alagia
Oproti nim je Domi Alagia na sítích relativním nováčkem. V Influencer monitoru se objevila poprvé koncem roku 2024, a to rovnou na prvním místě, ze kterého na nějaký čas jako dosud jediná v historii měření sesadila Kovyho. Alagia, jejíž náhlý vzestup popularity plyne z její tehdejší účasti v reality show Love Island, se od té doby drží na prvních příčkách žebříčku.
Suverénně první je ve známosti na síti TikTok, se kterou ji spojuje nejvíce respondentů. První příčky obsazuje ale také coby nejméně oblíbený influencer. Vysoké skóre v tomto ohledu opakovaně mívá také Sugar Denny i Anna Šulcová.
Navzdory očekáváním se ale podíl respondentů využívajících TikToku už po několik let nezvětšuje a stagnuje pod 50 procent. Dominantní postavení má Instagram, na kterém má stabilně účet přes 90 procent respondentů, těsně pod 90 procent dotázaných sleduje Youtube a okolo 75 procent jich má profil na Facebooku.