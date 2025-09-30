Zadavatelé a značky
Lafluence Agency: Počet influencerů se mezi listopadem 2024 a červnem 2025 zvýšil o 30 procent

Influencerka

© TK media

Influencer a social marketingová agentura Lafluence Agency ve spolupráci s technologickou platformou Trendin.io zveřejnila nejnovější data o influencer marketingu na Instagramu v Česku a na Slovensku. Studie, která analyzovala více než 1,3 milionu příspěvků od více jak 22 000 influencerů, ukazuje růst počtu influencerů, stabilní kredibilitu sledujících nebo změny v míře zapojení.

Studie odhaduje hodnotu označeného mediálního prostoru na 3,5 miliardy Kč za poslední rok. Počet influencerů se navíc mezi listopadem 2024 a červnem 2025 zvýšil o téměř 30 procent. Nejvíce rostl segment s 10 až 100 tisíci sledujícími, kde se počet profilů navýšil o více než 2 400. Mezi nově příchozí do klubu s více jak 500 tisíci sledujícími patří například tvůrci cikindeles, ifbb_pro_michalkrizokrizanek či tehotnejkuchar.

Studie zároveň potvrzuje pokles Engagement Rate, neboli míru zapojení fanoušků, u velkých profilů nad 100 tisíc sledujících. Zatímco v roce 2024 byl medián kolem 2,1 procent, letos klesl na 1,9 procenta. Naopak influenceři s 5 až 10 tisíci sledujícími zaznamenali růst a prokazují vyšší schopnost vtáhnout své publikum.

  • 17 procent influencerů na trhu má median Engagement Rate pod 0,3 procent
  • 13 procent influencerů na trhu má median Engagement Rate nad 10 procent
  • 64 influencerů má median Engagement Rate nad 100 procent, protože na ně reagovalo více uživatelů, než je sleduje

Hodnota mediálního prostoru

Celková hodnota obsahu, který byl nějakým způsobem označen, ať už jde o označení Brand @mention, Paid Hashtag nebo Paid Partnership, se odhaduje na 3,5 miliardy Kč. Z toho čistě placené označené spolupráce představují více než 1 miliardu Kč.

Označení Brand @mention, Paid Hashtag a Paid Partnership v období od června 2024 do téhož měsíce letošního roku nepoužilo 49 procent influencerů. Znamená to, že buď spolupráce neměli, nebo je neoznačovali.

Podle Martina Kyncla, Managing Directora Lafluence Agency, výsledky ukazují, že je influencer marketing v Česku a na Slovensku stále na vzestupu. „Značky by si měly hlídat kvalitu sledujících, aby nenakupovali tzv. roboty, protože 18 procent influencerů na trhu má pravděpodobně nakoupené sledující. Pokud jde klientům o zásah a frekvenci, měli by si vybírat ty influencery, kteří jsou schopni vygenerovat více views, než mají sledujících. Na trhu jich je 32 procent,” vysvětluje.

Studie vychází z dat Lafluence Agency a technologické platformy Trendin.io, která analyzuje více než 22 000 profilů influencerů na Instagramu v Česku a na Slovensku. Data zahrnují exporty v listopadu 2024 a červnu 2025 s tím, že export obsahuje data za posledních 12 měsíců od data exportu.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

