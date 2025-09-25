Zadavatelé a značky
Filip Dřímalka: Propast v AI mezi českými firmami se dramaticky zvětšuje.

Závěry z jedné z největších letošních akcí k umělé inteligenci, The State of AI, která online přilákala přes 4 200 účastníků, ukazují na výrazný rozdíl mezi českými firmami v přístupu k AI. Firmy, které AI používají dosahují průlomových výsledků, naopak firmy, které AI ignorují, ztrácí náskok.

Podle experta na digitální inovace a organizátora akce Filipa Dřímalky se podniky dělí na dva tábory: zatímco lídři už rychle implementují AI a dosahují průlomových výsledků, většina společností stále nemá žádnou strategii. Propast mezi oběma skupinami se podle Dřímalky navíc dramaticky zvětšuje. „AI není jen další IT projekt – je to iniciativa pro celou firmu. Kdo ji dnes nezačne seriózně využívat, odsuzuje svůj byznys k pomalému úpadku,“ varuje.

Inovativní společnosti v současnosti využívají AI k novým produktům, rychlejšímu vývoji a efektivnějšímu náboru. Velká část trhu ustrnula jen u základních aplikací typu psaní e-mailů – někteří zaměstnavatelé používání AI dokonce zakazují. „Firmy, které investují do AI a dávají lidem ty nejlepší nástroje, si vytvářejí obrovský technologický i organizační náskok,“ dodává Dřímalka.

Prototyp, jehož vývoj ještě nedávno stál 20 tisíc eur a trval osm týdnů, dnes vytvoří firmy díky chytrému využití AI za dva dny a téměř bez nákladů. Analýza 18 tisíc LinkedIn kontaktů, dříve práce pro celý tým, trvá jen několik hodin a stojí asi dva dolary. Díky novým možnostem HR testuje kandidáty během minut, vývoj prototypuje funkce během hodin a manažeři si tvoří „druhý mozek“ pro rychlejší rozhodování. „Náhrada rutinní práce je jen začátek. AI má sloužit k práci s mnohem větším dopadem,“ doplňuje Dřímalka.

Dřímalka označuje nové znalostní pracovníky, kteří efektivně využívají AI, jako Superpowered Professionals. „Využívají AI k rychlému tvoření, učení i rozhodování – a umí to promítnout do konkrétního dopadu,“ vysvětluje. Rozlišuje pět úrovní dovedností – od základního promptování přes stavbu vlastních asistentů a skriptování až po automatizace a tzv. agentské workflows. „Není nutné ovládnout všechno, důležité je vědět, kde mi AI může nejvíc pomoct,“ dodává.

To nejdůležitější ovšem není technika, ale přístup. „Devadesát procent úspěchu je mindset. Nestačí přečíst článek nebo zajít na konferenci. Je to o tom sednout si k počítači a zkoušet nové věci. Takhle vznikají kompetence, které ostatním chybí – a tím i kariérní náskok,“ zdůrazňuje Dřímalka. Podle něj se tak během několika let z manažerů, marketérů či projektových vedoucích stanou lidé, kteří řídí procesy a týmy prostřednictvím AI nástrojů. A právě oni by měli mít na trhu práce navrch.

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
