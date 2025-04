Češi v roce 2024 víc utráceli. Pomohl růst reálných mezd i lepší spotřebitelská nálada

Češi v roce 2024 více utráceli a častěji navštěvovali obchodní centra, především díky růstu reálných mezd a nízké inflaci. Vyplývá to ze Shopping Centre Indexu společnosti CBRE.

Podle aktuálně zveřejněného Shopping Centre Indexu od poradenské společnosti CBRE rostly reálné tržby v maloobchodě o 4,5 procenta, což odráží stabilní ekonomickou situaci a pozitivní vývoj spotřebitelské důvěry. K výsledku přispěl zejména růst reálných mezd a nízká inflace, která zvýšila ochotu domácností utrácet.

Návštěvnost obchodních center roste, ale stále nedosahuje předcovidové úrovně

Přestože se návštěvnost regionálních obchodních center stále pohybuje 7,4 procenta pod úrovní z doby před pandemií, meziročně vzrostla o 1,2 procenta. Největší zájem je o nákup potravin, kterému se lidé věnují v průměru jednou až dvakrát týdně. Oblíbené zůstávají také návštěvy restaurací a kaváren, přičemž nejčastěji lidé zamíří do řetězců Starbucks, Costa Coffee nebo McCafé. Nákupy oblečení a doplňků Češi většinou nechávají na jednorázové měsíční návštěvy.

Z údajů CBRE dále vyplývá, že mladší generace (18–25 let) navštěvuje obchodní centra častěji než starší věkové skupiny. Pro mladé se stravování posunulo na druhé místo mezi důvody návštěvy center, hned po samotných nákupech. Větší důraz kladou i na služby a možnost společenského setkávání.

Největší růst zaznamenala centra s volnočasovými aktivitami

Z hlediska jednotlivých čtvrtletí zaznamenal největší růst návštěvnosti konec roku, kdy ve čtvrtém kvartálu došlo k tříprocentnímu nárůstu. Nejvíce se dařilo zážitkově orientovaným obchodním centrům, která kromě obchodů a gastronomických provozů nabízejí také volnočasové vyžití. Jejich návštěvnost vzrostla téměř o tři procenta. Naopak mírný pokles zaznamenala centra v městských centrech.

Móda dominuje obchodním plochám, ale její výkonnost stagnuje

Zastoupení hlavních produktových kategorií v obchodních centrech zůstalo v roce 2024 stabilní. Největší část plochy stále zabírá móda (36 %), následovaná specializovaným maloobchodem (14 %) a sportem (12 %). Výraznější růst zaznamenaly segmenty nábytku, péče o zdraví a krásu, optiky a mužská móda. Naopak ubylo prodejen zaměřených na obuv, dámskou módu a sportovní vybavení.

Navzdory stabilnímu podílu však tržby módního segmentu meziročně klesly o jedno procento, zejména kvůli propadu dámské a smíšené módy. Naopak móda pro mladé si polepšila o tři procenta. Významnou roli sehrává i rostoucí obliba online nákupů – podle průzkumu CBRE provádí téměř polovina respondentů až 30 procent svých nákupů oblečení na internetu. Mezi nejčastěji využívané platformy patří H&M, Zalando, Lidl a About You.

Gastronomie a elektronika táhnou růst tržeb

Z pohledu obratů si nejlépe vedla gastronomie, kde došlo k růstu o devět procent, zejména díky fastfoodovým provozům. Elektronika si připsala sedm procent a volnočasové aktivity bez multikin šest procent. Mezi službami dominovaly kosmetické salony, například barber shopy nebo nehtová studia, s růstem pět procent.

Naopak segment sportu zaznamenal pokles o dvě procenta, především kvůli velkoplošným řetězcům. Menší specializované prodejny zaměřené na sportovní módu a doplňky však zaznamenaly mírný nárůst.

Nájemné rostlo mírně, náklady nejvíc vzrostly v gastronomii

Náklady nájemců rostly v roce 2024 mírnějším tempem než v předchozích letech. Průměrné zvýšení nájemného činilo 3,5 procenta. Nejvíce se zdražovalo v segmentu gastronomie (+10 %) a elektroniky (+8 %), zatímco móda zaznamenala jen procentní nárůst. Nejvýraznější zvýšení nájemného se týkalo malých jednotek do 50 m², a to především v oblasti služeb, optik a lékáren.

Spotřebitelé optimističtější, nejodolnější jsou mladí

Přestože si spotřebitelé i nadále uvědomují ekonomické a politické nejistoty, zlepšila se jejich nálada. Celkem 35 procent dotázaných očekává zlepšení své ekonomické situace během příštího roku. Největší odolnost vůči výkyvům vykazují mladí lidé do 25 let – 63 procent z nich neomezuje své výdaje. Naopak nejvíce omezují zbytné nákupy lidé ve věku 35–44 let, často s malými dětmi.

Výhled: stabilita a růst

Vývoj v prvním čtvrtletí letošního roku podle CBRE odpovídá závěru roku předchozího, přičemž sezónní výkyvy (např. přesun Velikonoc) lehce ovlivnily jednotlivé výsledky. Celkově však maloobchodní trh vykazuje stabilitu s pokračujícím mírným růstem.