VML Czechia proměnila všech 11 nominací na Golden Drumu v ocenění

VML Czechia si z letošního festivalu kreativity Golden Drum ve slovinské Portoroži odváží celkem 11 ocenění. Agentura proměnila všech 11 svých nominací a za kampaně pro KitKat a Lékaře bez hranic získala čtyři zlaté, tři stříbrné a čtyři bronzové bubínky. V celkovém žebříčku Agency of the Year se VML Czechia umístila na třetím místě.
Výraznou část ocenění získala kampaň Cenzurovaná realita (Sensitive Content Exposed), kterou VML připravila pro Lékaře bez hranic. Pracuje s fenoménem, který zná každý uživatel sociálních sítí: některé znepokojivé fotografie a videa platformy automaticky rozostří nebo skryjí za upozornění na citlivý obsah.
Kampaň tento princip obrátila proti sobě. Prostřednictvím autentických fotografií a příběhů z Gazy, Súdánu a Ukrajiny upozorňuje na skutečnost, že za označením „citlivý obsah“ nezmizí samotná realita lidí zasažených válkami a humanitárními krizemi. Zatímco uživatel sociální sítě má možnost rozhodnout se, zda obsah zobrazí, lidé, jejichž životy konflikty zasáhly, možnost volby nemají. „Chtěli jsme připomenout, že média nás často chrání před tím, co se skutečně děje, ale to, že něco nevidíme, neznamená, že to neexistuje,“ vysvětluje kreativní ředitel VML Jake Barrow. Rozostření, které má realitu skrýt, se podle něj v kampani stalo naopak rámem, který ji odhaluje.
KitKat udělal z prázdného billboardu reklamní nápad
Druhou oceněnou kampaní je KitKat Break Billboards. VML v ní využila neobsazené reklamní plochy v ulicích Prahy a místo dalšího reklamního sdělení na nich nechala pouze černobílý vzor, který běžně označuje reklamní stojany bez aktuální kampaně.
Prázdná plocha se tak stala doslovnou „pauzou od reklamy“ v duchu dlouhodobého sloganu značky „Dej si pauzu, dej si KitKat“. Lidé, kteří chtěli zjistit, proč billboard vypadá jinak, mohli prostřednictvím microsite jeho plochu naskenovat a zapojit se do soutěže o limitované KitKat balíčky. Z momentu, který by jinak většina lidí jednoduše přešla, tak vznikl interaktivní zážitek spojený se značkou.
VML Czechia tak na Golden Drumu navázala na loňský úspěch. V roce 2025 získala za kampaň „Dej si pauzu od mobilu“ pro KitKat tři zlaté a jeden bronzový bubínek.
Uspěli i mladí kreativci
Vedle hlavních soutěžních kategorií se dařilo také mladým talentům VML Czechia. V soutěži Young Drummers agentura vyslala dvě kreativní práce pro Mastercard. Olga Ricart Torreño získala zvláštní uznání poroty a Alyssa Johnson se dostala do finále. Letošní výsledek tak VML Czechia přinesl nejen výraznou sbírku ocenění za konkrétní kampaně, ale také třetí příčku v celkovém žebříčku Agency of the Year.
Fotografie přímo z předávání cen: