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StarDance jako učební pomůcka. Děti se letos naučí také základy natáčení

Tančí celá škola

StarDance už dávno není jen televizní soutěží. Projekt Tančí celá škola, který připravuje portál ČT edu, využívá popularitu pořadu k tomu, aby děti dostal do pohybu a zároveň je naučil spolupracovat, plánovat, tvořit a nově také natáčet. Do čtvrtého ročníku se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy z celé České republiky.

V minulém ročníku se do projektu zapojilo více než 500 týmů a přes 10 000 dětí ze všech krajů. Soutěžní choreografie přitom nevznikají jen jako jednorázová aktivita mimo výuku. Školy je připravují například během tělesné výchovy, ve školních družinách nebo v zájmových kroužcích. Právě v tom se projekt od běžné taneční soutěže liší. Děti při přípravě nevytvářejí pouze samotnou choreografii, ale často také vymýšlejí scénář a natáčejí soutěžní video. Podle Anny Kabelkové, vedoucí redakce ČT edu, tak StarDance funguje jako přirozená motivace, kterou lze propojit s učením. Děti si při soutěži osvojují pohybové dovednosti, ale také spolupráci, plánování a základy audiovizuální tvorby.

Letos se ČT edu rozhodlo právě tvorbu videí posílit. Součástí projektu bude nová vzdělávací lekce zaměřená na základy natáčení. Děti se v ní dozvědí, jak pracovat se světlem a kompozicí nebo jak při natáčení co nejlépe využít mobilní telefon.

Důvod je poměrně praktický. Zkušenosti z předchozích ročníků ukázaly, že ne všechny děti chtějí stát před kamerou. Některé se raději zapojují v zákulisí, kde natáčejí nebo stříhají výsledné video. Právě pro ně má nová lekce nabídnout konkrétní návod, jak z běžného mobilu vytvořit kvalitní záznam.

Projekt tím rozšiřuje původní myšlenku soutěže o další dovednosti. Dítě nemusí být jen tanečníkem, ale také scenáristou, kameramanem nebo střihačem. Společný úkol navíc přirozeně vyžaduje rozdělení rolí, plánování a domluvu v týmu. Výsledkem tak není jen několikaminutové taneční video, ale také zkušenost s tím, jak vzniká audiovizuální obsah.

Zajímavý je především posun od konzumace obsahu k jeho tvorbě. Děti, které běžně používají mobilní telefon především ke sledování videí, dostávají příležitost využít stejný nástroj opačným směrem. Učí se přemýšlet nad tím, co chtějí natočit, jak záběr poskládat a jak svou práci představit ostatním. Právě propojení pohybu, kreativity a mediální gramotnosti je jedním z hlavních vzdělávacích přínosů projektu.

Tančí celá škola tak staví na principu, který je pro vzdělávací projekty poměrně silný: využít něco, co děti samo o sobě baví, jako vstupní bod k učení dalších dovedností. V tomto případě je tímto magnetem StarDance. Školy jeho popularitu využívají pro aktivitu, při které děti zároveň pracují v týmu, plánují, tvoří obsah a učí se základům práce s obrazem.

Po loňském zapojení více než 10 tisíc dětí má projekt ambici pokračovat v podobném rozsahu i letos. Na vítězné týmy navíc čeká setkání s hvězdami StarDance. Do soutěže se mohou školy zapojit prostřednictvím portálu ČT edu.

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