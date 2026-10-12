StarDance jako učební pomůcka. Děti se letos naučí také základy natáčení

StarDance už dávno není jen televizní soutěží. Projekt Tančí celá škola, který připravuje portál ČT edu, využívá popularitu pořadu k tomu, aby děti dostal do pohybu a zároveň je naučil spolupracovat, plánovat, tvořit a nově také natáčet. Do čtvrtého ročníku se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy z celé České republiky.
V minulém ročníku se do projektu zapojilo více než 500 týmů a přes 10 000 dětí ze všech krajů. Soutěžní choreografie přitom nevznikají jen jako jednorázová aktivita mimo výuku. Školy je připravují například během tělesné výchovy, ve školních družinách nebo v zájmových kroužcích. Právě v tom se projekt od běžné taneční soutěže liší. Děti při přípravě nevytvářejí pouze samotnou choreografii, ale často také vymýšlejí scénář a natáčejí soutěžní video. Podle Anny Kabelkové, vedoucí redakce ČT edu, tak StarDance funguje jako přirozená motivace, kterou lze propojit s učením. Děti si při soutěži osvojují pohybové dovednosti, ale také spolupráci, plánování a základy audiovizuální tvorby.
Letos se ČT edu rozhodlo právě tvorbu videí posílit. Součástí projektu bude nová vzdělávací lekce zaměřená na základy natáčení. Děti se v ní dozvědí, jak pracovat se světlem a kompozicí nebo jak při natáčení co nejlépe využít mobilní telefon.
Důvod je poměrně praktický. Zkušenosti z předchozích ročníků ukázaly, že ne všechny děti chtějí stát před kamerou. Některé se raději zapojují v zákulisí, kde natáčejí nebo stříhají výsledné video. Právě pro ně má nová lekce nabídnout konkrétní návod, jak z běžného mobilu vytvořit kvalitní záznam.
Projekt tím rozšiřuje původní myšlenku soutěže o další dovednosti. Dítě nemusí být jen tanečníkem, ale také scenáristou, kameramanem nebo střihačem. Společný úkol navíc přirozeně vyžaduje rozdělení rolí, plánování a domluvu v týmu. Výsledkem tak není jen několikaminutové taneční video, ale také zkušenost s tím, jak vzniká audiovizuální obsah.
Zajímavý je především posun od konzumace obsahu k jeho tvorbě. Děti, které běžně používají mobilní telefon především ke sledování videí, dostávají příležitost využít stejný nástroj opačným směrem. Učí se přemýšlet nad tím, co chtějí natočit, jak záběr poskládat a jak svou práci představit ostatním. Právě propojení pohybu, kreativity a mediální gramotnosti je jedním z hlavních vzdělávacích přínosů projektu.
Tančí celá škola tak staví na principu, který je pro vzdělávací projekty poměrně silný: využít něco, co děti samo o sobě baví, jako vstupní bod k učení dalších dovedností. V tomto případě je tímto magnetem StarDance. Školy jeho popularitu využívají pro aktivitu, při které děti zároveň pracují v týmu, plánují, tvoří obsah a učí se základům práce s obrazem.
Po loňském zapojení více než 10 tisíc dětí má projekt ambici pokračovat v podobném rozsahu i letos. Na vítězné týmy navíc čeká setkání s hvězdami StarDance. Do soutěže se mohou školy zapojit prostřednictvím portálu ČT edu.