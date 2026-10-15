Nominace na Mluvčího roku 2026 jsou otevřené. Návrhy lze posílat do 11. listopadu

Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) spustila nominace do ocenění Mluvčí roku 2026. Odborníci z komunikace i novináři mohou navrhovat kandidáty ve třech kategoriích do 11. listopadu.
Ocenění Mluvčí roku vstupuje do dalšího ročníku. ASCOPA přijímá nominace na osobnosti a týmy, které se vyznačují profesionálním přístupem ke komunikaci, transparentností a schopností zvládat náročné situace. Nominovat lze ve třech kategoriích: Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru, Mluvčí roku soukromého sektoru a PR tým roku. Návrhy mohou zájemci podávat prostřednictvím online formuláře na webu mluvci-roku.cz, a to včetně stručného zdůvodnění nominace. Do nominací se mohou zapojit komunikační profesionálové i zástupci médií. V kategorii PR tým roku jsou přijímány pouze nominace interních týmů firem a dalších organizací, nikoli komunikačních agentur.
„Za každou důvěryhodnou firmou nebo institucí stojí lidé, kteří s veřejností komunikují otevřeně a odpovědně. Právě je chceme vyzdvihnout. Mluvčí roku oceňuje profesionály, kteří při své práci dbají na transparentnost, etiku a přemýšlejí strategicky, a tak posouvají celý obor,“ říká Petra Adámková, předsedkyně výkonného výboru ASCOPA.
O vítězích rozhodne porota, která bude kandidáty posuzovat ve čtyřech kolech. Hodnotit bude nejen výsledky komunikace, ale také koncepční přístup, profesionalitu a schopnost reagovat na složité komunikační situace. V porotě zasedne více než dvacet šéfredaktorů, novinářů a odborníků na komunikaci.
V loňském ročníku získal titul Mluvčí roku soukromého sektoru Martin Schreier, tiskový mluvčí Skupiny ČEZ. V kategorii veřejného a neziskového sektoru uspěl Vít Kolář, ředitel odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky. Ocenění PR tým roku připadlo Českému hydrometeorologickému ústavu.
Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku se uskuteční 10. února 2027 v pražském hotelu Stages Hotel Prague. Ocenění navazuje na tradici, která sahá do roku 2003. Mezi partnery letošního ročníku jsou mimo jiné Mediaboard, AMI Communications, Pražská energetika, Ipsos, Česká tisková kancelář, Coca-Cola HBC a Plzeňský Prazdroj. Mediálními partnery jsou CNN Prima News, MAM a Newstream.cz.