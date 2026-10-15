Gabriela Šejbová ze spolku Babíkov vyhrála soutěž Inspirativní žena

Spolek Fórum 50 % vyhlásil vítězky druhého ročníku soutěže Inspirativní žena. První místo získala Gabriela Šejbová, která propojuje podporu seniorů s pomocí nemocným dětem.
Nezisková organizace Fórum 50 %, která usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice a ve veřejném životě, vyhlásila 14. října na Velvyslanectví Spojeného království v Praze vítězky druhého ročníku soutěže Inspirativní žena. Do soutěže dorazilo celkem 68 nominací a příběhů žen, které se angažují ve prospěch svých komunit nebo oborů. Zastoupené oblasti zahrnovaly zdravotnictví, péči o děti a seniory, vzdělávání, lidská práva, kulturu, ekologii, vědu, výzkum, technologie, kyberbezpečnost, podnikání, veřejnou správu, politiku i občanský aktivismus.
První místo získala Gabriela Šejbová, zakladatelka spolku Babíkov, který pomáhá seniorům a seniorkám zůstat aktivní, nacházet smysl a pocit potřebnosti. Prostřednictvím tvořivých aktivit zároveň propojuje generace. V rámci projektu DEKApro Nemocnici Hořovice zapojuje ženy z celé České republiky do výroby dek na podporu nemocných dětí.
Na druhém místě se umístila Tereza Kubíčková, která propojuje odborné znalosti z embryologie, molekulární biologie a genetiky s popularizací vědy a vzděláváním dětí. Založila vzdělávací projekt Krvinka a napsala i ilustrovala knihu Dobrodružství červené krvinky, na kterou navázaly výukové materiály pro základní školy. Složitá témata lidského těla přibližuje dětem hravou a srozumitelnou formou a podporuje jejich zvídavost, kritické myšlení i porozumění vlastnímu tělu.
Třetí místo obsadila Veronika Frühauf, prezidentka hnutí Speciální olympiáda Česká republika, které prostřednictvím celoročních sportovních aktivit a soutěží podporuje lidi s mentálním postižením. Organizaci vede dobrovolnicky a současně rozvíjí vlastní podnikání. Své manažerské a kreativní dovednosti využívá k modernizaci komunikace hnutí a zviditelňování jeho činnosti. Její práce pomáhá získávat podporu pro sportovkyně a sportovce a přispívá k jejich začleňování do společnosti.
Ocenění in memoriam získala Petra Wünschová, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Centra LOCIKA, které pomáhá dětem zasaženým násilím v rodině. Dlouhodobě se věnovala ochraně dětí a prevenci násilí a vycházela mimo jiné z více než patnáctiletých zkušeností s podporou dětí traumatizovaných domácím násilím. Veřejně vystupovala proti tělesným trestům a násilí na dětech, podílela se na odborných publikacích a organizovala mezinárodní konference.
O vítězkách rozhodovala tříčlenná odborná porota ve složení Senta Čermáková z Czechitas, Jana Horváthová z Muzea romské kultury a Filip Titlbach z Deníku N. Do soutěže mohly být nominovány ženy působící v České republice, které mají prokazatelný přínos pro svou komunitu nebo obor. Nominovat se mohly samy, případně je mohl přihlásit někdo jiný.