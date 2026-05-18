Má váš digitální projekt skvělá čísla? Přihlaste jej do prestižní soutěže efektivity IEA

Jaké projekty měly největší dopad na byznys zadavatelů? Na to odpoví již 19. ročník soutěže Internet Effectiveness Awards (IEA), která právě otevírá nominace. O vítězích ve 20 kategoriích rozhodne číselně měřitelný přínos.

Soutěž IEA se již od roku 2005 zaměřuje na efektivitu digitálních řešení. Expertní porota hodnotí projekty podle číselných metrik, jako jsou například ROI, PNO nebo ROAS, případně podle splnění jiných stanovených cílů.

V minulých ročnících uspěly společnosti jako LEGO, MONETA Money Bank, Škoda Auto nebo Notino, ale také veřejné instituce, rodinné podniky a charitativní spolky.

„Umístění v soutěži IEA je pro tvůrce digitálních projektů ideální příležitost, jak potvrdit svou odbornost před stávajícími i potenciálními klienty. Hodnocení poroty vychází z měřitelného přínosu vyjádřeného čísly a šanci uspět mají jak menší, tak větší projekty,“ dodává Radovan Jelen, předseda správní rady Asociace.BIZ, která soutěž organizuje.

Přihlašovatelé zároveň každý projekt nominují do jedné z devíti oborových kategorií. Jedna přihláška tak může získat ocenění v obou kategoriích –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ podle typu řešení i oboru. Výpis kategorií najdete zde.

Ani letos nebude chybět hlavní cena Grand Prix pro projekt s nejvyšším celkovým hodnocením napříč kategoriemi. Vítěz si odnese luxusní skleněnou trofej z dílny světoznámé sklárny Moser.

Své digitální projekty můžete nominovat do 30. června 2026 na webu soutěže IEA.

Tisková zpráva

