Influcon slaví globální úspěch, z cen Eventex Awards veze stříbro

Konference Influcon dosáhla mezinárodního úspěchu. V silné celosvětové konkurenci získala stříbrné místo na Eventex Awards 2026. Soutěž je v eventovém průmyslu považována za ekvivalent filmových Oscarů a odborná porota u českého zástupce ocenila především zaplnění strategické mezery na trhu, exkluzivní datový report a společenský přesah s charitativním rozměrem.

 „V rámci naší dlouhodobé brandové strategie je pro nás klíčové poměřovat se s globálním trhem a neustále se dívat za hranice Česka. Právě proto jsme se s Influconem do této celosvětové soutěže přihlásili. Stejným způsobem totiž přistupujeme i k samotné tvorbě konference, inspirujeme se po celém světě a ty nejlepší zahraniční podněty se snažíme implementovat do našeho konceptu. I to je důvod, proč letošní ročník prochází tak výraznou proměnou,“ vysvětluje Nicola Tošnarová, Brand Manažerka agentury WOO, která Influcon organizuje.

Eventex Awards od roku 2009 každoročně hodnotí ty nejinovativnější a nejefektivnější projekty z celého světa. Porota složená z předních mezinárodních odborníků vybírá vítěze z tisícovek přihlášek napříč desítkami zemí, což ze stříbrného ocenění činí úspěch světového formátu.

Oceněný koncept se vrací na scénu už za několik dní, letošní ročník Influconu se uskuteční již 28. května v pražském klubu SaSaZu.

