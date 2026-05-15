ČT24 zblízka: Česká televize otevírá dialog o médiích v digitální době

Česká televize vyráží za veřejností s novým projektem ČT24 zblízka, který má posílit vztah s diváky a otevírat témata spojená s fungováním médií v digitální éře. Série setkání a diskuzí napříč Českou republikou, připravovaná dlouhodobě ve spolupráci s redakcí ČT24, nabídne veřejnosti jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí zpravodajství a porozumět tomu, jak se pracuje s informacemi, ověřují fakta nebo jaký vliv mají sociální sítě a umělá inteligence na mediální obsah.

První setkání proběhla na Západočeské univerzitě v Plzni a Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde se do debat zapojili zástupce šéfredaktora a moderátor Martin Řezníček a redaktorka Eliška Záleská. Společně se studenty, pedagogy i širokou veřejností diskutovali o proměnách mediálního prostředí a roli veřejnoprávních médií v současné společnosti.

„Projekt ČT24 zblízka vnímám jako důležitý krok k posílení otevřeného dialogu a povědomí o tom, jak zpravodajství vzniká, jak ověřujeme informace a jakou odpovědnost neseme vůči divákům. Přímá setkání s veřejností nám zároveň dávají cennou zpětnou vazbu a pomáhají rozvíjet úlohu média veřejné služby, které divákům nabízí nejen informace, ale i porozumění jejich širším souvislostem,“ vysvětluje ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.

Úvodní debata, která se uskutečnila 15. dubna 2026 v Plzni, nabídla širší pohled na aktuální výzvy veřejnoprávních médií. Diskuzi doplnili děkan Fakulty právnické ZČU Stanislav Balík a politolog Přemysl Rosůlek. Druhé setkání se konalo 22. dubna 2026 v Ústí nad Labem za účasti vedoucího katedry práva a ekonomie Fakulty sociálně ekonomické UJEP Marka Zápotockého a Iny Palacké z Pedagogické fakulty UJEP. Diskuzi moderovala emeritní děkanka Filozofické fakulty UJEP Michaela Hrubá. Obě debaty zaznamenaly výrazný zájem publika a aktivní zapojení účastníků, kteří přispěli svými dotazy i vlastními poznatky.

Projekt ČT24 zblízka podle České televize vytváří otevřený prostor pro dialog mezi novináři a veřejností a přispívá k hlubšímu porozumění roli médií v demokratické společnosti. Přímý kontakt s odborníky z praxe a možnost diskutovat aktuální témata patří podle účastníků k hlavním přínosům celého projektu.

Další debata se uskuteční 18. května 2026 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava za účasti studentů, akademiků i široké veřejnosti. Diskuzi povedou moderátorky Jana Peroutková a Jana Fabianová, vystoupí také rektor Petr Kopecký (OU) a tiskový mluvčí VŠB-TUO Jiří Šíma.

Projekt ČT24 zblízka je koncipován jako dlouhodobá iniciativa, která bude pokračovat nejen v akademickém prostředí, ale také na festivalech a dalších místech ve spolupráci s organizacemi a spolky napříč Českou republikou i generacemi.

