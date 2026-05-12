České podnikání hledá hrdiny: startuje další ročník soutěží Firma roku a Živnostník roku

Prestižní podnikatelské soutěže Firma roku a Živnostník roku odstartovaly již svůj 21. ročník. Malí a střední podnikatelé i živnostníci z celé země tak mají možnost, jak představit a prodat své příběhy odborné i široké veřejnosti. Termín přihlášek do soutěže je 31. května. Následovat bude hodnocení a krajská kola ve všech 14 regionech. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskuteční 10. prosince v Paláci Žofín v Praze.
Součástí soutěží Firma roku a Živnostník roku je již tradičně vyhlášení veřejných anket o byrokratickou Absurditu roku a Paragraf roku. Výsledky obou anket, jejichž vítěze vybírala veřejnost z nominací odborných partnerů anket, budou zveřejněny 19. května 2026 na slavnostním odpoledni spojeném s panelovou debatou o českém byznyse.
Příběhy firem, které tvoří více než polovinu ekonomiky
Malé a střední podniky představují přibližně 99,8 procent všech podnikatelských subjektů v České republice. Zároveň zaměstnávají téměř 59 procent pracovníků v podnikatelské sféře a vytvářejí přibližně 55 procent hrubé přidané hodnoty ekonomiky. Jinými slovy více než polovina ekonomické hodnoty vzniká ve firmách, které mají méně než 250 zaměstnanců. Velké podniky přitom tvoří méně než 0,2 procent všech firem, přestože zaměstnávají zhruba třetinu pracovníků v podnikatelské sféře.
Právě malé a střední firmy (dle pravidel soutěže s obratem až do 4 mld. Kč ročně) a živnostníky už více než dvacet let vyhledává soutěž Firma roku a Živnostník roku, která každoročně představuje inspirativní podnikatele ze všech regionů České republiky – od technologických inovátorů přes výrobní společnosti až po tradiční řemesla. „České podnikání stojí na lidech, kteří měli odvahu začít, překonávat překážky a každý den posouvat svou firmu dál. Naším cílem je tyto příběhy vyhledávat a ukazovat veřejnosti, jak zásadní roli podnikatelé hrají v rozvoji ekonomiky i regionů,“ zdůrazňuje ředitelka soutěže a strategická manažerka projektu Gabriela Tomanová ze společnosti Communa, která projekt organizuje.
Podle ní soutěže dlouhodobě přesahují rámec klasického ocenění podnikatelů. O vítězích rozhodují odborné poroty, které zkoumají nejen, jak si daná firma konkrétně vede (finančně, podnikatelský nápad a plány, přínos pro region, péče o zaměstnance, pověst), ale i jak dokáže inspirativně a zajímavě prodat svůj podnikatelský příběh. Vyhlašovatelem obou soutěží jsou Hospodářské noviny.
„Strategie projektu stojí na třech pilířích – podporovat podnikatelskou kulturu v České republice, zviditelňovat zajímavé firmy a dobré příklady z regionů a vytvářet platformu, kde se podnikatelé mohou navzájem inspirovat. Když ukážeme úspěšné podnikatelské příběhy, motivujeme tím jednak další lidi, aby se nebáli podnikat, a zároveň těm, co již podnikat začali, dáváme perspektivu dalšího možného rozvoje,“ dodává k tomu Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR, která je dlouhodobým odborným garantem projektu Firma roku a Živnostník roku.
Vítězství přineslo nové příležitosti v byznyse
Účast v soutěži přináší firmám i živnostníkům nejen prestižní titul, ale také významnou mediální viditelnost, nové obchodní kontakty a možnost prezentovat svůj příběh široké veřejnosti. „Každá firma má svůj jedinečný příběh – často plný odvahy, vytrvalosti a inovací. Soutěže jsou příležitostí tyto příběhy dostat do veřejného prostoru a inspirovat jimi další generaci podnikatelů,“ dodává ředitelka projketu Tomanová.
Absolutním vítězem soutěže Firma roku se vloni stala společnost MONET+ a.s. z obce Štípa na Zlínsku. „Jako B2B společnost, která působí ve velmi specializovaném oboru kyberbezpečnosti, digitální identity a kryptografie, nejsme na veřejnosti příliš známí. Po vítězství v soutěži Firma roku se nám ale začalo stávat, že jsme nemuseli společnost představovat. A dokonce se na nás byznysoví partneři obrací v řadě případů sami a chtějí s námi spolupracovat,“ říká ředitel společnosti Jan Vavrys, jehož firma chrání data desítek tisíc zaměstnanců v celém Česku a zpracovává transakce provedené platebními kartami na 250 tisících platebních terminálech po celém světě.
Vítězství v loňském ročníku soutěže Živnostník roku pozitivně pocítil i Dominik Samec, který se v Praze věnuje pěstování mikrobylinek a jedlých květů. „Výhra nám přinesla větší důvěryhodnost, zvýšil se nám počet zákazníků navštěvujících náš web. Byli jsme ve spoustě novin a časopisů a televizním pořadu. Myslím si, že je to velmi silný nástroj pro PR a dává to nejen důvěru nám v tom co děláme, ale především zákazníkům, kteří kupují ověřené produkty,“ říká. „Velmi oceňuji, že soutěž se skládá z různých částí a je to spíš maraton než sprint,“ dodává nejlepší živnostník loňska, který nedávno rozšířil aktivity o vývoj automatu na mikrobylinky a výrobu doplňků stravy z mikrobylinek.
Výzva pro podnikatele z celé republiky
Až do konce května mají organizátoři otevřeny přihlášky do dalšího ročníku soutěže Firma roku a Živnostník roku. Zapojit se mohou malé a střední firmy i živnostníci z celé České republiky, kteří svou prací přinášejí hodnotu zákazníkům, regionům i české ekonomice.
Pokud malé a střední podniky tvoří téměř celé podnikatelské prostředí země a více než polovinu její ekonomiky, pak právě mezi nimi vznikají příběhy, které mohou inspirovat celé Česko. A právě ty nyní soutěže hledají.
Přihlášky jsou spuštěny on-line na www.firmaroku.cz. Uzávěrka je 31. 5. 2026.